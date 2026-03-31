Comisión de la Mujer aprueba iniciativa que amplía control sobre la Senniaf

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional prohijó la tarde de este martes 31 de marzo un anteproyecto de ley que amplía las responsabilidades y el rol supervisor de la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Específicamente la norma es para modificar tres artículos de la Ley No. 14 de 23 de enero de 2000.

Lo primero que hace es cambiar la conformación de la Junta Directiva. Excluye al contralor y añade al presidente o un representante de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional para participar con derecho a voz.

También añade a las funciones de la Junta Directiva ejercer supervisión directa, presencial y trimestral del funcionamiento y administración de la institución y de los centros de acogimiento institucional que administra la Senniaf.

Para ello, se creará una Oficina de Supervisión de los Centros de Acogimiento Institucional adscrita a la Junta Directiva. Esta oficina tendría funciones permanentes de supervisión y deberá rendir informes periódicos.

Añade que se deberán auditar la ejecución de créditos extraordinarios, asegurando que cumplan su finalidad.

Los organismos de rendición de cuentas incluyen informes periódicos públicos.

Por último establece que la Junta Directiva se deberá reunir cada 3 meses de manera ordinaria.

La propuesta fue aprobada con 5 votos a favor y 0 en contra y pasará ahora a discusión al pleno legislativo.