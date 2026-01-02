‘Estoy hecho de madera dura’: Mulino defiende su estilo de gobierno

El presidente José Raúl Mulino declaró la mañana de este viernes 2 de enero en su segundo mensaje a la nación ante el pleno de la Asamblea Nacional que Panamá cuenta con un mandatario transparente “y que no se deja doblegar”.

“Por primera vez en años, y lo digo con humildad, Panamá cuenta con un presidente autentico, directo y transparente”, insistió.

Añadió que él entiende que gobernar no solamente es ver el árbol, sino cuidar el bosque completo.

“Como pueden ver, estoy hecho de una madera dura... madera chiricana, que tiene la misma resistencia para recibir los duros golpes, que responderlos”, dijo.

Por lo que, le es difícil entender a los que se muestran de acero para acusar y criticar, pero se transforman que cristal cuando se les debate.

En este punto del discurso defendió las decisiones que tomó para salvaguardar el país.

Además, recalcó que tomó decisiones que no fueron las más populares, pero recalcó que eran necesarias para el país.