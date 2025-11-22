  1. Inicio
PANAMÁ

Panameñistas y PRD elegirán nuevas directivas ¿Qué pasará este domingo 23 de noviembre?

PRD y Panameñista renuevan estructuras en votaciones internas el domingo 23 de noviembre.
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/11/2025 11:13
Los panameñistas y el PRD celebrarán votaciones internas este 23 de noviembre: estos son los cargos en disputa.

Este domingo 23 de noviembre, el Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) realizarán elecciones internas para escoger a parte de sus directivos nacionales, en procesos que se desarrollan en medio de disputas internas y cuestionamientos sobre su transparencia.

En el caso del Partido Panameñista, los convencionales elegirán a 11 directivos nacionales, así como a 16 directores y sus respectivos suplentes. Dos corrientes se disputan la presidencia del colectivo: una encabezada por Carlos Raúl Piad y otra liderada por Jorge Herrera.

Con más de 220 mil miembros inscritos, el Panameñista se mantiene como el cuarto partido político más grande del país.

PRD someterá a votación cinco cargos clave del CEN este domingo

El PRD llevará a cabo un Directorio Nacional extraordinario con el fin de elegir un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) transitorio.

En total, 43 aspirantes compiten por cinco cargos vacantes, en un proceso que se desarrolla bajo observación, y aunque el reglamento establece que 300 directores nacionales pueden votar, la cifra real se acerca a 270, producto de renuncias recientes de directores principales y suplentes, según detalló Orlando Barría, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones en una entrevista a ECO.

La secretaría general, considerada el cargo más influyente del proceso, atrae a figuras históricas del partido. Entre las postulaciones destacan la exdiputada y exministra Balbina Herrera, así como el exsecretario general Pedro Miguel González.

Con más de 500 mil inscritos, el PRD se mantiene como el partido político más numeroso del país.

