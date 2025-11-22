Panameñistas y PRD elegirán nuevas directivas ¿Qué pasará este domingo 23 de noviembre?

Este domingo 23 de noviembre, el Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) realizarán elecciones internas para escoger a parte de sus directivos nacionales, en procesos que se desarrollan en medio de disputas internas y cuestionamientos sobre su transparencia.

En el caso del Partido Panameñista, los convencionales elegirán a 11 directivos nacionales, así como a 16 directores y sus respectivos suplentes. Dos corrientes se disputan la presidencia del colectivo: una encabezada por Carlos Raúl Piad y otra liderada por Jorge Herrera.

Con más de 220 mil miembros inscritos, el Panameñista se mantiene como el cuarto partido político más grande del país.