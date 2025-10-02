Sobre Parlacen, presidente Mulino respalda fallo de la Corte Suprema de Justicia

El <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente José Raúl Mulino</a></b> reaccionó al reciente fallo de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia </a></b>que establece nueva reglas para elegir a los representantes panameños ante el <b><a href="/tag/-/meta/parlacen-parlamento-centroamericano">Parlamento Centroamericano (Parlacen).</a></b>Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente Mulino considera que esta decisión de la Corte <i>'es la manera más democrática de elegir miembros al Parlamento Centroamericano, que vayan compitan en una papeleta y se escojan, como debe ser como se escogen los diputados, los representantes, los alcaldes, el presidente'. </i>