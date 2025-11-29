El rol de José de Fábrega en la transición pacífica del istmo en 1821

Para principios del siglo XIX, el istmo atravesaba circunstancias favorables para una ruptura política con España. Por un lado, la corona se encontraba debilitada tras las guerras napoleónicas y la serie de rebeliones en toda América. Por otro, los comerciantes panameños temían el caos que reinaba en otras regiones y buscaban evitar a toda costa una guerra en territorio istmeño, lo que habría perjudicado su vital rol como ruta de tránsito interoceánico.La élite mercantil empezó a ver la independencia no como una vía revolucionaria, sino como un mecanismo de orden y estabilidad económica. El ejemplo de la cercana Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar, representaba una oportunidad para insertarse en una nueva federación republicana, fuerte y relativamente estable.