El rol de José de Fábrega en la transición pacífica del istmo en 1821

La independencia de Panamá de España, proclamada el 28 de noviembre de 1821, destaca en el panorama latinoamericano por haber sido un proceso ordenado, breve y pacífico. Frente a las guerras prolongadas y sangrientas que vivió gran parte del continente, el istmo logró separarse sin derramamiento de sangre, apoyado principalmente por el consenso de las élites comerciales, la debilidad del aparato militar español en la región y la actuación decisiva de José de Fábrega. El militar criollo es una figura clave en este episodio histórico. Su papel se caracterizó no por la insurrección violenta ni por la retórica revolucionaria, sino por la moderación, la pragmática comprensión del contexto político y la capacidad de facilitar una transición sin conflicto. Comprender su vida y participación permite entender por qué la independencia del istmo tomó un rumbo tan particular.

Orígenes y formación de un militar criollo

José de Fábrega nació en Santiago de Veraguas en 1781, en el seno de una familia criolla de buena posición económica. Como muchos jóvenes de élite de la época, se incorporó al ejército colonial español, donde fue ascendiendo en la estructura militar. Esto le otorgó una formación sólida en táctica y administración, así como contactos dentro del sistema de poder imperial. A diferencia de los “peninsulares” —españoles nacidos en Europa— los criollos como Fábrega vivían una tensión constante entre su identidad americana y su rol dentro del aparato colonial. El sistema político del imperio excluía a los nacidos en América de muchos cargos y trataba a la población criolla como ciudadanos de segunda categoría. Esto generó un creciente descontento entre los sectores letrados y militares nacidos en América. Aunque no existen evidencias de que Fábrega fuera un conspirador activo por la independencia antes de 1821, sí resulta claro que su posición como militar criollo lo acercaba a las aspiraciones políticas de los notables istmeños. Más aún, Panamá había sido históricamente un territorio orientado al comercio y con estrechas conexiones con el resto de América; esto generaba una sensibilidad política más abierta y favorable a cambios, especialmente cuando estos representaban estabilidad económica.

Contexto preindependentista: un istmo en apertura

Para principios del siglo XIX, el istmo atravesaba circunstancias favorables para una ruptura política con España. Por un lado, la corona se encontraba debilitada tras las guerras napoleónicas y la serie de rebeliones en toda América. Por otro, los comerciantes panameños temían el caos que reinaba en otras regiones y buscaban evitar a toda costa una guerra en territorio istmeño, lo que habría perjudicado su vital rol como ruta de tránsito interoceánico. La élite mercantil empezó a ver la independencia no como una vía revolucionaria, sino como un mecanismo de orden y estabilidad económica. El ejemplo de la cercana Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar, representaba una oportunidad para insertarse en una nueva federación republicana, fuerte y relativamente estable.

En este ambiente de expectativa y tensiones moderadas, Fábrega ocupaba una posición crucial: era jefe político militar de la provincia, es decir, el máximo representante del gobierno español en el istmo.

Reprimir o respaldar

Cuando comenzaron a organizarse los movimientos y reuniones que desembocarían en la proclamación independentista, Fábrega enfrentó un momento decisivo. Como representante del sistema colonial, hubiera podido optar por la represión del movimiento. Sin embargo, sabía que las fuerzas españolas eran escasas y estaban desmoralizadas, así como que cualquier intento de represión habría provocado violencia innecesaria y posiblemente una guerra que España no tenía capacidad de sostener y que la mayoría de los sectores influyentes del istmo como comerciantes, notables, clérigos y parte del ejército favorecían la independencia. La opción más racional era alinearse con la voluntad istmeña. El 28 de noviembre de 1821, cuando se reunió el cabildo abierto para firmar el Acta de Independencia, Fábrega respaldó la decisión del pueblo panameño, lo que permitió que la transición se hiciera de manera pacífica.

Su actuación evitó confrontaciones y facilitó la salida ordenada de los oficialistas que aún simpatizaban con España. Es célebre que se acordara un pago de 8.000 pesos para asegurar la partida pacífica de las tropas españolas, aunque investigaciones recientes matizan que este pago fue más un gesto político que una verdadera “compra” de la independencia.

Nombramiento como Jefe Superior del Estado Libre del Istmo