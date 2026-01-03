Enero: imágenes de soberanía

Otra bondad del cine fue ponerla de primera mano en relación con el pasado histórico reciente de nuestro país. 'La Zona del Canal era un área de segregación. Es muy extraño ver las dualidades que hay entre lo que la Zona les quitó a los panameños en términos de autonomía y de orgullo nacional y lo que la Zona generó en términos de orgullo para los zonians'.Dejó al descubierto otra dualidad del istmeño: sentirse influenciado por las costumbres de Estados Unidos y el querer independizarse de ese lazo. 'Es absolutamente lógico porque no es tener un país a un lado tratando de influenciarte sino un país que está influenciándote desde adentro y generando ese sentimiento que todos los latinoamericanos tenemos de que lo mejor siempre viene del norte global. Es un tema de estudio profundo, y los panameños lo tienen mucho más claro que nadie. Y toda la colonización y todo lo que nos deja en la cabeza el ser países colonizados y el tener siempre un referente en otro lado que hace las cosas mejor que nosotros, que vive mejor que nosotros'.