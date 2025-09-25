Estrellas de la música latina deslumbran en su llegada a los Premios Juventud 2025 en Panamá

La Ciudad de Panamá se viste de gala en este 25 de septiembre, día en el que los Premios Juventud 2025 aterrizan por primera vez fuera de territorio estadounidense. El imponente Figali Convention Center en Amador se convirtió en el epicentro de esperanzas, flashes y glamur, mientras los artistas más sonados de la música latina hicieron su entrada triunfal a la alfombra azul.

Desde horas antes del evento, el ambiente era eléctrico. Famosos vestidos de diseñador, risas cómplices, saludos a la prensa y poses estudiadas marcaron el desfile previo a la ceremonia. Entre las figuras más esperadas, destaca Nadia Ferreira, quien deslumbró con un vestido rojo en su llegada a la alfombra azul, mientras los anfitriones del show —Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y ella misma en su debut como presentadora— saludaban y detenían el tránsito mediático con cada paso.

No faltaron artistas como Farruko, quien al llegar confesó su admiración por Panamá y lo especial que resulta presentarse este año en un escenario latino de tal magnitud. También hizo acto de presencia un nutrido grupo de figuras confirmadas para la gala: Marc Anthony, Maluma, Camilo, Grupo Firme, Morat, Carlos Vives, entre otros, captando la atención de fotógrafos y fanáticos al por mayor.

La edición de hoy de los Premios Juventud se destaca por su carácter simbólico: no solo porque se convierte en la primera versión internacional del evento, sino también porque coincide con el Mes de la Herencia Hispana, en un gesto de ampliación cultural y territorial.

Además, los nominados del año — liderados por Bad Bunny y Danny Ocean, cada uno con seis menciones — llegan con altas expectativas de protagonismo.

Mientras el reloj avanza hacia el inicio oficial, la alfombra azul se mantiene como espacio vibrante y cargado de emoción: artistas saludan, abrazan colegas, muestran sus looks y anticipan la celebración musical que está por comenzar. Panamá recibe hoy a la música latina con los brazos abiertos, lista para presenciar una noche llena de sorpresas, reconocimiento y destellos artísticos que quedarán para siempre en la memoria colectiva de la escena juvenil.