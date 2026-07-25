Los muchos sabores del Perú

También hubo ceviches, con una completa estación donde, como debe ser, se preparaban al momento, con su leche de tigre, camote y choclo.Uno de los favoritos del street food, los anticuchos de corazón, fue parte de la oferta. Este plato tiene raíces afroperuanas, ya que en tiempos coloniales los esclavos hacían uso de las vísceras desechadas por los amos. Los anticuchos, preparados con corazón muy bien sazonado con ajíes y especias, luego pasaron a prepararse con cortes de carne de res y otros ingredientes, como los camarones.Además de diversos platos regionales, el menú incluyó platos de la cocina nikkei (peruano-japonesa) y chifa (peruano-china), así como creaciones del chef Arias, novedosas opciones con sabores tradicionales.Junto con el muy popular lomo saltado, el chef Arias ofreció un seco de res y patitas con maní, platos de la cocina criolla, así como un arroz con mariscos y unos choritos a la chalaca, para los amantes de la cocina del mar.Llamaron la atención unos tallarines en salsa de chupe con camarones, una forma novedosa de presentar los sabores conocidos de un chupe de camarones. 'Hemos reducido el caldo y lo hemos presentado con pasta, para hacer algo diferente', explica el chef, que sabe que en Panamá los camarones son muy gustados.