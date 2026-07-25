Los muchos sabores del Perú

Empanaditas de lomo saltado, wantanes de ají de gallina y guacamole, conchitas a la parmesana, chicharrones de cerdo, parihuela y aguadito de pollo. Estas fueron algunas de las entradas que presentó el chef Italo Arias en el restaurante Canal Bistró. El Hotel Marriott Panamá de Albrook Mall ofreció el festival gastronómico “Raíces y Sazón del Perú”, en celebración de la independencia del país sureño, que se festeja el 28 de julio. Allí estuvo el embajador del Perú en Panamá, Mario López Chávarri, quien recibió a invitados y medios de comunicación para degustar las delicias de la gastronomía de este país.

También hubo ceviches, con una completa estación donde, como debe ser, se preparaban al momento, con su leche de tigre, camote y choclo. Uno de los favoritos del street food, los anticuchos de corazón, fue parte de la oferta. Este plato tiene raíces afroperuanas, ya que en tiempos coloniales los esclavos hacían uso de las vísceras desechadas por los amos. Los anticuchos, preparados con corazón muy bien sazonado con ajíes y especias, luego pasaron a prepararse con cortes de carne de res y otros ingredientes, como los camarones. Además de diversos platos regionales, el menú incluyó platos de la cocina nikkei (peruano-japonesa) y chifa (peruano-china), así como creaciones del chef Arias, novedosas opciones con sabores tradicionales. Junto con el muy popular lomo saltado, el chef Arias ofreció un seco de res y patitas con maní, platos de la cocina criolla, así como un arroz con mariscos y unos choritos a la chalaca, para los amantes de la cocina del mar. Llamaron la atención unos tallarines en salsa de chupe con camarones, una forma novedosa de presentar los sabores conocidos de un chupe de camarones. “Hemos reducido el caldo y lo hemos presentado con pasta, para hacer algo diferente”, explica el chef, que sabe que en Panamá los camarones son muy gustados.

Cuenta Arias que “el plato es original de la región de Arequipa, donde en cierta época del año tenemos bastante producción de camarones de río y esta salsa se hace con parte de las carcasas y un aderezo frito. Tiene un sabor característico muy fuerte al camarón, además de las hierbas que se dan en esa área”. Orgulloso, presenta su original versión. En el área de cocina fría encontramos un pulpo al olivo, la tradicional causa limeña, con pollo y con atún, así como las papas a la huancaína. Hay que admitir que resulta difícil la elección. Quisiéramos tener espacio para degustar todos los platos, pero todavía nos falta el postre... En la mesa de postres encontramos el suspiro de limeña, tradicional postre de convento, así como el arroz con leche, este último presentado con mazamorra de maíz morado, popularmente llamado “el clásico” debido a la combinación de sus colores, pues se hace una analogía con el clásico del fútbol peruano (entre los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes), ya que los colores blanco y crema del arroz con leche y el morado oscuro de la mazamorra recuerdan a las camisetas de ambos equipos rivales.

Pero eso no es todo. También hay alfajores, crema volteada y tres leches. Arias ya está pensando en los nuevos platos que ofrecerá para el próximo año. Y es que Perú tiene tantos sabores que es difícil conocerlos todos en una comida, aunque sea buffet. El almuerzo se acompañó con vino Intipalka y chicha morada. Como cierre de la jornada, entre las 3:30 p.m. y las 5:00 p.m., los asistentes disfrutaron de un After Lunch con una selección de cócteles preparados a base del tradicional pisco, bebida bandera del Perú, entre ellos el clásico pisco sour, chilcanos y sus diferentes variedades. Para amenizar el almuerzo se contó con la presentación en vivo del trío de música criolla “Sentimientos del Perú”, que interpretó clásicos del repertorio peruano.

Disfrute hoy del ‘Saborea Perú Fest’

Si tiene antojo de un plato peruano, todavía está a tiempo de festejar la independencia en la tercera edición del Festival Gastronómico y Cultural “Saborea Perú Fest”, en su segundo día, hoy domingo 26 de julio, de 12:00 p.m. a 7:00 p.m., en el tercer piso del Soho City Center. Podrá recorrer los diversos puestos gastronómicos donde restaurantes y emprendedores peruanos ofrecerán una amplia variedad de platos representativos de la cocina peruana, además de bebidas típicas, postres tradicionales, artesanías y diversos productos del Perú. El festival contará con un variado programa artístico y cultural para toda la familia, que incluye presentaciones de grupos de música criolla, cumbia peruana, entre otros géneros, además de danzas tradicionales de la costa, sierra y selva del Perú.

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