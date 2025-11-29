Libros para un domingo perfecto

Dentro de las letras japonesas modernas hay un tipo de libros que se enmarcan dentro de lo que han llamado literatura sanadora. Hablamos de las obras de Satoshi Yagisawa, Toshikazu Kawaguchi, Hiro Arikawa, Durian Sukegawa y Mizuho Hirayama. Cada uno con su estilo brinda al lector una sensación emotiva de paz, aunque sin negar que en ocasiones la vida puede brindar una percepción de estancamiento, frustración, desgaste o fractura.Los libros de Satoshi Yagisawa transita por esas veredas creativas con sus personajes de oficios sencillos y conflictos que todos podremos conectar: aislamiento social, los sinsabores del amor, el sentirse solo o los retos por alcanzar una proyección profesional.En la novela corta 'Mis días en la librería Morisaki' (Letras de plata), Yagisawa se concentra en una librería de barrio como símbolo generacional de memoria, raíces, historias, tradiciones, identidad, aprendizajes, diálogos, solidaridad, afectos, encuentros, sensibilidad y cobijo.'Mis días en la librería Morisaki' es una medicina para mitigar el estrés cotidiano, para sentirnos acompañados en los momentos de soledad, y a la par, es una pausa educativa que nos permite quitarle fuerza a la válvula que a veces la sociedad nos exige sin piedad.