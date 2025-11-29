Van a matar a tu hija: Raíces históricas de una violencia estructural

La dictadura militar (1968-1989) sistematizó la violencia estatal. La Comisión de la Verdad documentó 110 asesinatos y desapariciones por motivos políticos, como los de Héctor Gallego, Heliodoro Portugal o Hugo Spadafora. Como subraya Jacques Derrida (1992), fue la 'violencia fundadora' del Estado expresada en tortura y ejecuciones.El fin de la dictadura llegó con la traumática invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989. Las cifras de víctimas civiles varían drásticamente: El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos habló de 202 civiles y menos de 100 militares (Chandiramani, 2019), Documentos y comisiones posteriores muestran un mosaico de números: desde 250 muertos confirmados por la Comisión 20 de Diciembre hasta estimaciones que hablan de centenares de desaparecidos y hasta 4.000 víctimas, con barrios como El Chorrillo arrasados.Ni los crímenes de la dictadura ni la masacre de la invasión han recibido una respuesta de justicia proporcional. Como dice Judith Butler (2004), no todas las vidas son reconocidas como 'dignas de duelo'; las víctimas panameñas fueron tratadas como daños colaterales. Esta impunidad histórica envía el mensaje de que se puede matar sin consecuencias.