Karin Sempf: 'Las mujeres hemos evidenciado una evolución socioeconómica que debe continuar'

Fundadora de Innova Nation, Karin Sempf desea poder explotar el potencial de las nuevas generaciones del país con una buena educación y herramientas que les permitan desarrollarse en el mundo profesional. Cedida

Karin Sempf cree en el potencial que las nuevas generaciones tienen para mejorar el mundo. Es fundadora y directora del laboratorio educativo panameño Innova Nation, que se dedica a inspirar y capacitar a jóvenes de entre 8 y 18 años interesados en el emprendimiento, innovación, y convertirse en líderes en sostenibilidad.

Junto a su equipo busca impulsar a personas a temprana edad a llenarse de conocimiento, habilidades y confianza para convertir sus ideas en algo tangible. Hasta el momento sus programas han impactado la vida de más de 10.500 estudiantes a nivel nacional.

Recientemente fue premiada junto a mujeres de otras regiones del mundo como representante de la región de América Latina y el Caribe en el We Empower UN SDG Challenge de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Reconoce que en los últimos años el mundo ha tenido una transformación que le ha permitido a las mujeres darse a conocer como emprendedoras, pero aun así, hay mucho por hacer.

Conversando con 'La Decana', habló de las experiencias que la hicieron definirse como mujer emprendedora, la representación de las mujeres emprendedoras en Panamá, los retos que faltan por afrontar y su misión como profesional en el campo.

Karin Sempf se dedica a brindarles experiencias a los menores de edad para impulsar sus habilidades y potencial en el mundo del emprendimiento. Cedida

¿Qué cualidades resaltan en Karin Sempf como emprendedora?

Soy una mujer dinámica, perseverante, resiliente, y alguien que trabaja con un propósito. Creo que eso me ayuda mucho en el momento de cumplir metas, crear y seguir adelante en el momento en que las cosas se ponen un poco complicadas.

¿Qué tiene Karin de su padre y de su madre?

¡Qué bonita pregunta! Bueno mi papá era alemán y llegó a Panamá alrededor de los años 70 por cuestiones de trabajo. Creo que migrar es uno de los emprendimientos más grandes que alguien pueda hacer. Trae consigo una serie de incomodidades y retos que superar, lo que te crea una mentalidad distinta y muy definida: o lo logras o lo logras. De él tomé esas características de permitirme tomar riesgos obviamente calculados y de atreverme a hacer las cosas.

Sempf es mentora de las futuras generaciones de Panamá que están interesadas en el emprendimiento. Cedida

Por parte de mi mamá, recuerdo una frase que me decía desde pequeña: “debes tomar los problemas y minimizarlos para que los puedas entender y resolver”. Quizá lo que quería que entendiera es que no hay problema en la vida que no se pueda solucionar, y sus enseñanzas junto con las de mi padre me han formado y me han definido como persona.

¿Tuvo algún momento en su infancia que haya marcado su decisión por dedicarse al emprendimiento?

En primer año de bachillerato teníamos un proyecto de hacer una tienda y había una competencia entre los cursos, y yo tomé la parte de marketing la cual me encantó. Además formé parte de un programa de liderazgo en Washington cuando estaba a nada de graduarme y pude entender por primera vez lo que era ese mundo como tal.

Creo mucho en crear experiencias y tener vivencias fuera de nuestro país, porque eso nos ayuda a formarnos mejor. Estudios GEN han comprado que aquellos que se han formado de alguna forma internacionalmente y luego emprenden en Panamá, marcan una diferencia en comparación con los que no.

¿De qué manera ve la representación de las mujeres en el sector laboral y emprendedor actual en Panamá?

Yo creo que en los últimos años las mujeres hemos sido parte de una transformación. Nos hemos empoderado económicamente, de la mano de un movimiento global y local. Trabajo junto a Voces Vitales, y me ha permitido ver los programas de empoderamiento económico femenino que se han hecho con la Embajada de Estados Unidos, y podemos evidenciar un gran alcance en cuanto a este ecosistema. Claro, aún hacen falta muchas cosas, pero definitivamente hemos visto una evolución en los últimos años que no se puede negar.

¿Qué herramientas o características debe tener una mente innovadora y emprendedora?

Un emprendedor(a) debe trabajar mucho en sí mismo. Creo que un emprendedor se hace, no nace. Un emprendedor se forma, se entrena y claro, hay personas que tienen ciertos rasgos desde pequeños los cuales hacen más fácil su camino, pero también son características en las que todos debemos trabajar. Debe tener creatividad y nutrirse de eso lo cual es un músculo que se ejercita.

La creatividad te lleva a la innovación y de ahí, con esas ideas puestas en acción, puedes monetizar. Además de la creatividad y la innovación, otras características de un emprendedor es ser adaptable y flexible, lo que no es fácil pero se debe aprender. Muchas veces tenemos ideas, pero a veces no son las adecuadas o les falta algo. Si yo busco la manera de adaptar mis ideas a las necesidades reales de un mercado, lo más seguro es que vaya a lograr el éxito en algún momento.

Debo aceptar el fracaso como parte del aprendizaje y esto es algo que todo emprendedor debe entender, porque en el campo no todo se logra a la primera vez.

¿Qué hace falta para mejorar o impulsar la creación de emprendimientos y las mentes innovadoras del país? Esto también tomando en cuenta la brecha de género y socioeconomica del país, la cual se ha visto reflejada en los estudios GEM.

Yo siempre apostaré por la educación y ese es el ODS4 u Objetivo de Desarrollo Sostenible con el que yo me identifico, el cual se creó para 'garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos' al igual que el ODS5 que se basa en igualdad de género y el ODS9 que es innovación e infraestructura.

Creo que en esa combinación se encuentra la llave de un crecimiento económico. Desde que comencé a trabajar con mujeres y a capacitarlas en cuanto a emprendimiento en 2015, me he dado cuenta de que para lograr un impacto en cuanto a este ecosistema en Panamá, tenemos que empezar más abajo. Eso se logra a través de la juventud y la niñez, mejorando el sistema educativo actual y añadiendo temas de emprendimiento, sostenibilidad y educación financiera.

El We Empower UN SDG Challenge de la ONU la premió como representante de la región de América Latina y el Caribe. ¿Qué representa para usted este logro y qué espera reflejar ante la comunidad de Panamá, sobre todo la comunidad femenina?

Esto para mi ha sido una excelente oportunidad para visibilizar los emprendimientos sociales femeninos, la educación que recibimos en los entrenamientos y todo el tema de conexiones, ya que somos mujeres de todos los rincones del mundo. A mi me alegra mucho porque en el caso de Innova Nation, no se trata solo de que entiendan el programa que manejamos, sino las ideas que los jóvenes del país están generando a través de él.

¿Cree que tiene alguna responsabilidad con su país?

Si. Es un tema de acelerar el talento de las generaciones jóvenes, darles oportunidades y de esa manera revolucionar el sistema educativo de nuestro país.

Es una mujer que se dedica a empoderar a los demás. ¿De qué manera se empodera Karin?

Yo me siento empoderada cuando tomo acción, al hablar con jóvenes, al realizar alianzas con otros programas que les permitan a las futuras generaciones crecer y tener nuevas experiencias. Trabajamos con escuelas públicas y privadas para brindarles un abanico de posibilidades a todos.

Mi sentido de empoderamiento nace de eso: de poder conectar con los jóvenes y ayudarlos a explotar su máximo potencial.