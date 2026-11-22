“Hay que volver a lo básico; la responsabilidad debe formar parte del ADN de la empresa y la reputación debe ocupar su lugar como el activo intangible más relevante en las mesas de decisión. También debemos seguir fomentando alianzas para compartir las prácticas del top 10 y ayudar a que más empresas las adopten”. Así lo afirmó Raquel Robleda, directora general de Merco Panamá, en declaraciones a este medio, tras la presentación de la novena edición del ranking Merco Responsabilidad Panamá 2026 en la que dio a conocer el listado de las empresas más responsables del país este año, una medición que evalúa y reconoce el desempeño de las organizaciones y corporaciones en tres áreas fundamentales: Medio ambiente (E), Sociedad (S) y Gobierno corporativo (G). La ejecutiva presentó el estudio en la Casa Matriz de Caja de Ahorros, donde expuso los avances, brechas y alertas de la cultura corporativa local. Para calcular esta evaluación reputacional de las cien organizaciones mejor valoradas en el mercado panameño, la metodología procesó un total de 16,519 encuestas en las que participaron 656 directivos de grandes empresas, 40 expertos en responsabilidad social corporativa (RSC), 34 analistas financieros, 51 periodistas, 48 catedráticos del área de empresa, 45 organizaciones no gubernamentales (ONG), 46 sindicatos, 46 asociaciones de consumidores y 1,845 consumidores a través de Merco Sociedad. Las puntuaciones obtenidas en el estudio se trasladan a una escala estandarizada que parte de los 3,000 puntos, asignados a la empresa que ocupa el puesto 100, hasta alcanzar el techo máximo de 10,000 puntos para la organización con la mejor valoración general.

El ranking de las empresas más responsables 2026 En los resultados de esta edición, Banco General volvió a colocarse en el primer lugar de las empresas más responsables del país tras obtener la máxima valoración posible de 10,000 puntos. En la segunda posición de la tabla se situó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con 8,978 puntos y el Banco Nacional de Panamá ocupó el tercer puesto con 8,666 puntos, con lo cual las tres instituciones repitieron exactamente el podio registrado en la edición 2025. El listado de las diez primeras posiciones del ranking general se completó con Cervecería Nacional en el cuarto lugar con 8,234 puntos, Caja de Ahorros en el quinto puesto con 8,108 puntos y Copa Airlines en la sexta posición con 8,047 puntos. A estas organizaciones les siguieron Casa de las Baterías en el séptimo puesto con 7,817 puntos, McDonald’s en el octavo lugar con 7,814 puntos, Banistmo en el noveno con 7,642 puntos y Nestlé en el décimo con 7,627 puntos. Al analizar el alcance del estudio y el panorama de la cultura empresarial panameña, Robleda explicó los ejes que integran la evaluación y las diferencias internas que refleja el listado general entre las compañías clasificadas. “Merco Responsabilidad evalúa el desempeño ambiental, la responsabilidad con las personas y la sociedad, y la ética y el buen gobierno, derechos humanos y trabajadores. El ranking identifica a las cien empresas mejor valoradas en responsabilidad en Panamá. La brecha entre las diez primeras y el promedio muestra que hay distintos niveles de avance entre las empresas 100”, explicó Robleda. De forma paralela, la medición incorporó una evaluación del ámbito digital en colaboración con Nethodology (Merco Digital), basada en el análisis de 53,336 menciones, así como un ejercicio de evaluación comparativa (benchmarkingw) sobre 46 indicadores objetivos que recogen el desempeño operativo de las compañías.

Las empresas más responsables, por sector Además de la clasificación general, el informe desglosó a las firmas líderes en sectores específicos de la economía panameña. Entre ellos, en el ámbito legal (abogados), Morgan & Morgan ocupó la primera posición; en agroindustria y comercio, el primer lugar correspondió a Grupo Melo, seguido de Toledano-Pronaca y Grupo Calesa; mientras que en alimentación y bebidas lideró Cervecería Nacional, escoltada por McDonald’s y Nestlé. En la categoría de aseguradoras, ASSA Seguros alcanzó el primer puesto, por delante de Sura e Internacional de Seguros. En el sector automotriz, Ricardo Pérez Toyota obtuvo la primera plaza y Automarket la segunda; en cementeras, Cementos Argos lideró sobre Cemex; y en centros comerciales, Multiplaza Panamá ocupó el primer lugar. Mientras que el segmento de combustibles fue encabezado por Terpel/Va&Ven, seguido de Petróleos Delta; en construcción e inmobiliario figuraron Empresas Bern en primer lugar, Grupo VerdeAzul en segundo y Grupo Sucasa en tercero; mientras que en cuidado personal la primera posición recayó en Procter & Gamble. Entre otros, estos sectores y empresas lideran la lista. La ejecutiva subrayó que la construcción de una sólida reputación corporativa comienza en el interior de cada organización y depende directamente del impacto que generan las determinaciones de sus directivos sobre el personal y el entorno. “La reputación se construye de puertas adentro. Al tomar una decisión, la alta dirección debe preguntarse cómo afectará a quienes trabajan en la empresa, porque ellos son la principal responsabilidad, la misma que se refleja en la relación con las comunidades y con el entorno. Este monitor nos ayuda a reforzar el papel de la responsabilidad social empresarial en la construcción de reputación y nos da un norte para que el propósito y el legado puedan encontrarse en cada persona que confía en la empresa y en cada vida que contribuyen a transformar”, afirmó Robleda.

Al profundizar en la evolución de la responsabilidad dentro de las empresas, frente al talento humano, los consumidores y los cuadros directivos, Robleda indicó que los especialistas distinguen claramente el desempeño de las organizaciones punteras en cada eje analizado. “En la empresa, los expertos en responsabilidad social corporativa valoraron al top 10 con puntajes por encima de la media de las empresas Merco en cada variable: contribución a la comunidad, comportamiento ético, transparencia y buen gobierno, responsabilidad con los empleados y compromiso con el medio ambiente y el cambio climático”, detalló. Sobre la interacción con las nuevas generaciones, los clientes y el liderazgo corporativo, la directora de Merco Panamá añadió: “En la conversación con jóvenes de 18 a 24 años, debemos romper paradigmas y abrir espacios de diálogo directo para que puedan acercarse más a las empresas. Ante los consumidores, la confianza se juega en cómo la empresa cumple y responde. En los líderes, la responsabilidad se ve en las decisiones que toman, especialmente cuando hay presión por los resultados”. Merco responsabilidad identifica puntos débiles La novena edición del monitor también planteó alertas específicas sobre los puntos débiles en la percepción pública hacia el sector privado, señalando la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. “El manejo de los problemas de corrupción fue el aspecto que recibió menor reconocimiento entre la población general. Eso pone el foco en cómo las empresas previenen estos problemas, responden cuando ocurren y rinden cuentas. La reputación se resuelve de puertas adentro, en las decisiones que toma la alta dirección y en cómo afectan a las personas. De igual forma, nos indica este estudio que hay que prestar atención a los jóvenes de 18 a 24 años”, advirtió Robleda.