Moltó confirma resolución para remover material de mina en Donoso

El titular Ministerio de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó que el Gobierno tramita entre este lunes y martes 7 de abril la resolución que autoriza la remoción del material de la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón.

El titular de la cartera indicó que el documento se encuentra en su fase final dentro del MICI, lo que permitirá a la compañía iniciar el proceso de extracción y traslado del material fuera del país.

“Ya estamos para dar el paso, creo que entre hoy y mañana dentro del Ministerio de Comercio e Industrias debemos generar la resolución que permita que la compañía pueda iniciar a remover este material para poderlo sacar del país”, afirmó Moltó.

La decisión marca un nuevo avance en la gestión del material minero acumulado en el sitio, en medio del proceso que sigue el Ejecutivo respecto a la operación en esa zona del país.