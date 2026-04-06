Moltó confirma resolución para remover material de mina en Donoso

El titular <b>Ministerio de Comercio e Industrias</b>, <b><a href="/tag/-/meta/julio-molto">Julio Moltó</a></b>, confirmó que el Gobierno tramita entre este lunes y martes 7 de abril la resolución que autoriza la remoción del material de la mina ubicada en <b><a href="/tag/-/meta/donoso">Donoso</a></b>, provincia de Colón.El titular de la cartera indicó que el documento se encuentra en su fase final dentro del MICI, lo que permitirá a la compañía iniciar el proceso de extracción y traslado del material fuera del país.<i>'Ya estamos para dar el paso, creo que entre hoy y mañana dentro del Ministerio de Comercio e Industrias debemos generar la resolución que permita que la compañía pueda iniciar a remover este material para poderlo sacar del país'</i>, afirmó Moltó.La decisión marca un nuevo avance en la gestión del material minero acumulado en el sitio, en medio del proceso que sigue el Ejecutivo respecto a la operación en esa zona del país.