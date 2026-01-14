Trump exige anexión de Groenlandia: Estados Unidos rechaza alternativas y tensiona relaciones con Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir la geopolítica internacional al afirmar que resulta “inaceptable” cualquier escenario que no conduzca a la anexión de Groenlandia, una isla clave en el Ártico, estratégica para la seguridad nacional estadounidense, la defensa militar, el control de rutas polares y el equilibrio de poder frente a Rusia y China. Las declaraciones se produjeron en la antesala de reuniones diplomáticas de alto nivel en Washington con representantes de Dinamarca y autoridades groenlandesas. Trump insistió en que el futuro de la isla no puede resolverse sin una presencia directa de Estados Unidos y sugirió que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debería respaldar ese objetivo como parte de su estrategia defensiva.

Nota de interés: ‘¡Ya basta!’ dice el primer ministro de Groenlandia tras la nueva amenaza de anexión de Trump Desde la Casa Blanca, el mandatario ha reiterado que el control estadounidense de Groenlandia es una “necesidad absoluta” para garantizar la estabilidad del hemisferio norte. En ese contexto, ha minimizado la capacidad defensiva de Dinamarca y ha dejado entrever que Washington no descarta imponer su influencia por vías distintas a la negociación tradicional. La postura ha provocado un rechazo inmediato tanto en Copenhague como en Nuuk. Autoridades danesas y líderes políticos groenlandeses han subrayado que la isla no está en venta y que cualquier decisión sobre su estatus político corresponde exclusivamente a su población, amparada por el derecho internacional y los acuerdos de autonomía vigentes. Nota de interés: Trump recalca que EEUU necesita controlar Groenlandia ‘por motivos de seguridad nacional’