Trump exige anexión de Groenlandia: Estados Unidos rechaza alternativas y tensiona relaciones con Europa

Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, queda en el centro de la disputa geopolítica tras la insistencia de Estados Unidos en controlar la isla por su valor estratégico y militar en el Ártico.
Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, queda en el centro de la disputa geopolítica tras la insistencia de Estados Unidos en controlar la isla por su valor estratégico y militar en el Ártico. AFP
Darine Waked
  • 14/01/2026 16:25
La presión desde Washington reaviva tensiones árticas, provoca rechazo nórdico y abre un debate internacional sobre soberanía, alianzas militares, equilibrio estratégico y límites del poder global

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir la geopolítica internacional al afirmar que resulta “inaceptable” cualquier escenario que no conduzca a la anexión de Groenlandia, una isla clave en el Ártico, estratégica para la seguridad nacional estadounidense, la defensa militar, el control de rutas polares y el equilibrio de poder frente a Rusia y China.

Las declaraciones se produjeron en la antesala de reuniones diplomáticas de alto nivel en Washington con representantes de Dinamarca y autoridades groenlandesas. Trump insistió en que el futuro de la isla no puede resolverse sin una presencia directa de Estados Unidos y sugirió que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debería respaldar ese objetivo como parte de su estrategia defensiva.

Leavitt reiteró que Trump creía que estaba en el interés de Estados Unidos adquirir la poco poblada Groenlandia, cuya superficie es aproximadamente la del mayor estado estadounidense, Alaska.
Leavitt reiteró que Trump creía que estaba en el interés de Estados Unidos adquirir la poco poblada Groenlandia, cuya superficie es aproximadamente la del mayor estado estadounidense, Alaska. EFE

Desde la Casa Blanca, el mandatario ha reiterado que el control estadounidense de Groenlandia es una “necesidad absoluta” para garantizar la estabilidad del hemisferio norte. En ese contexto, ha minimizado la capacidad defensiva de Dinamarca y ha dejado entrever que Washington no descarta imponer su influencia por vías distintas a la negociación tradicional.

La postura ha provocado un rechazo inmediato tanto en Copenhague como en Nuuk. Autoridades danesas y líderes políticos groenlandeses han subrayado que la isla no está en venta y que cualquier decisión sobre su estatus político corresponde exclusivamente a su población, amparada por el derecho internacional y los acuerdos de autonomía vigentes.

Redes sociales
Redes sociales Europa observa con preocupación declaraciones de Trump sobre Groenlandia

El planteamiento de Trump ha generado inquietud entre aliados europeos, que ven en estas declaraciones una amenaza directa a la soberanía territorial y a la estabilidad de las alianzas transatlánticas. Analistas advierten que la presión estadounidense podría tensar aún más la cohesión interna de la OTAN y abrir un precedente delicado en materia de integridad territorial.

Mientras tanto, Dinamarca ha reforzado su discurso diplomático y su presencia estratégica en el Ártico, subrayando que Groenlandia forma parte del Reino danés y que cualquier cambio en su estatus solo puede surgir de un proceso democrático interno, sin imposiciones externas.

