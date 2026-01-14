Trump exige anexión de Groenlandia: Estados Unidos rechaza alternativas y tensiona relaciones con Europa

El planteamiento de <b>Trump </b>ha generado inquietud entre aliados europeos, que ven en estas declaraciones una amenaza directa a la soberanía territorial y a la estabilidad de las alianzas transatlánticas. Analistas advierten que la presión estadounidense podría tensar aún más la cohesión interna de la <b>OTAN </b>y abrir un precedente delicado en materia de integridad territorial.Nota de interés: <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/presidente-macron-groenlandia-no-se-puede-comprar-ni-tomar-GM13685065" target="_blank">Presidente Macron: ‘Groenlandia no se puede comprar ni tomar’</a></b>Mientras tanto, <b>Dinamarca </b>ha reforzado su discurso diplomático y su presencia estratégica en el Ártico, subrayando que Groenlandia forma parte del Reino danés y que <b>cualquier cambio en su estatus solo puede surgir de un proceso democrático interno</b>, sin imposiciones externas.