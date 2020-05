Como muchas comunidades del país, el Distrito de Renacimiento, en la provincia de Chiriquí, y su gente, batallan por hacerle frente a la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

En materia alimentaria este distrito tiene su estrategia, un plan liderado por su alcalde Medin Jiménez Pittí, con miras a la distribución de alimentos a quienes más lo necesitan, basado en donaciones y el trueque de productos.

El distrito tiene una gran ventaja. Su gente, más de 20 mil habitantes, además de la población indígena que labora en el lugar se dedica fuertemente a la agricultura. Se dedican a la siembra y cosecha del café, plátano, tomate, pepino, ají, frijoles y la cría de ganado.

“Acá se hace de todo. Somos los mayores productores de café a nivel nacional”, asegura Jiménez.

Esa ventaja, esa autosuficiencia alimentaria, en comparación a otras comunidades del país, les da la posibilidad de recolectar alimentos para distribuirlos entre su población más necesitada.

“Ya vamos llegando a las 3,000 bolsas de alimentos confeccionadas y entregadas, la mayoría son donaciones, lo único que no las publico mucho por respeto a las personas”, asegura Jiménez.

Detalla que sí da a conocer quiénes les han donado, en agradecimiento. "Nos han regalado muchas cosas: caña y con ella hemos hecho panela, nos han donado yuca por arrancar, legumbres por cortar. Los muchachos del municipio nos apoyan bastante y van, cortan y cargan todo eso”, asegura.

Explicó que comenzó con los trueques y luego los colegas alcaldes comenzaron a hacer lo mismo. “Hay varios municipios que nos apoyamos, pronto mandaremos a otros lugares que menos tienen. Es un buen mecanismo, la verdad que sí, porque acá hay mucha mercancía que se pierde”, señaló.

Jiménez manifiesta que es poca la ayuda que le ha llegado del Gobierno, pero a pesar de ello continua con su estrategia. “Ahorita no vemos partido, solo la necesidad de la gente”, exclamó.

Asegura que solo le han dado 116 sacos de cebolla de 40 libras y 2,500 plátanos, pero las bolsas del gobierno les llega es a los representantes, y en base a su población, así mismo son distribuidas.

"La verdad creo que a ningún alcalde a nivel nacional le dan bolsas. Los bonos no sé ni cómo se come eso, nada más los vemos por televisión”, afirma Jiménez.

Agrega que la verdad es que en sus tres periodos nunca ha tenido apoyo de los gobiernos.

“Me he acostumbrado a trabajar con lo que tengo. Yo me he gastado aproximadamente 15 mil dólares y he dado más de 3,000 bolsas y tengo aún bastante en inventario”, precisó.

Detalló que la bolsa de alimentos que entrega le cuesta a lo sumo 4 dólares en productos que sí tiene que comprar el municipio, el resto son donaciones que solo les cuesta al municipio ir a buscarlas y cortarlas.

Para Jiménez el éxito de esta estrategia ha sido el trueque o intercambio de productos, las donaciones de productos agrícolas recibidos y trabajar con el pueblo.

Con la caña donada son elaborabas panelas que son distribuidas entre la población. Cedida