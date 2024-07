¿Por qué no nos tomamos los medicamentos?

Hemos presentado artículos relacionados con la salud, prevención, y conceptos que giran en torno al tratamiento de las enfermedades; abordaremos el concepto, poco utilizado, de la adherencia al tratamiento.

Por adherencia señalamos: “El grado de coincidencia del comportamiento de un paciente en relación con los medicamentos que ha de tomar, el seguimiento de una dieta o los cambios que ha de hacer en su estilo de vida con las recomendaciones de los profesionales de la salud que lo atienden”.

La Organización Mundial de la Salud señala que la adherencia al tratamiento observada en los países desarrollados era solo de un cincuenta por ciento, y mucho menor en los países en vías de desarrollo. Al problema de desabastecimiento real de medicamentos, se suma el hecho de que un gran porcentaje de la población que, sí recibe los medicamentos, no los utiliza adecuadamente, o simplemente no los utiliza. La no adherencia al tratamiento puede ser primaria, nunca fueron retirados los medicamentos de la farmacia, o secundaria, entregados, pero el paciente alteró la dosis, la frecuencia de consumo, olvidó o suspendió su ingesta.

La relación médico paciente es importante para lograr la adherencia deseada, pero no es el único elemento para considerar; el paciente debe recibir una docencia sobre las características del medicamento, la dosis que debe ingerir, el horario a respetar, los posibles eventos adversos más comunes asociados al medicamento en cuestión, las asociaciones que deben evitarse, a fin de evitarse interacciones no deseadas con otros medicamentos, alimentos o bebidas.

Algunas de las razones causantes de que el paciente tenga un incumplimiento terapéutico pueden ser propias del paciente (la edad, el entorno cultural y social del paciente, el nivel de educación, su personalidad, creencia religiosa, sensación de que no ha sido tratado correctamente o de que el medicamento no es efectivo, dificultad para comprender las explicaciones médicas, ausencia de familiares de apoyo y seguimiento, olvidos, dificultad de elaborar un horario adecuado, trastornos psicológicos). El medicamento puede contribuir para este incumplimiento: presentación de eventos adversos, por sus características, o que no cumple con las expectativas de una rápida mejoría. Las enfermedades crónicas son más propensas a ser afectadas por la falta de adherencia que las enfermedades agudas. Hay que incluir en este listado, la dificultad para obtener el medicamento, ya sea por existencia, o por costo.

El Instituto Conmemorativo Gorgas realizó un estudio (2016), en una subpoblación de pacientes hipertensos de la Caja de Seguro Social, sobre la adherencia al tratamiento medicamentos y algunos detalles registrados en el mismo son: la mayoría de los pacientes reconocían su enfermedad, pero 55% señalaron que en algún momento olvidaban tomarlo y un 32% relató que tan pronto sentían mejoría, lo suspendían. En la evaluación global del estudio se presenta que un 40% de los pacientes no se adhiere al tratamiento recomendado. En las recomendaciones finales, están la necesidad de campañas nacionales educativas sobre este tema, y realizar estudios prospectivos multidisciplinarios que permitan conocer más sobre el comportamiento de los pacientes, en general, y sobre su conducta frente a la farmacoterapia en nuestro país.