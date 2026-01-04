Venezuela, ataques quirúrgico

El ataque nocturno ejecutado el 3 de enero por el poder militar de las fuerzas militares estadounidenses es un esfuerzo combinado de: inteligencia, participación de elementos locales civiles y militares cooperaron en penetración en el terreno, planeación perfecta, coordinación entre escenarios.

Hoy habrá más venezolanos operando para la inteligencia y el empleo efectivo de las tropas especiales, preparando otro ataque en caso tal.

Desde el punto de vista militar es una victoria. Ataques quirúrgicos con fuego aéreo de precisión. Débil resistencias antiaérea: se pasearon los helicópteros y el empleo de la guerra de propaganda.

La operación militar realizada con precisión, sin afectar a los civiles, logró lanzar ataques en una gran urbe sin daños colaterales.

Es un nuevo tipo de guerra desarrollado por las fuerzas militares de Estados Unidos y manda un alto y claro mensaje al hemisferio occidental.

Impacto político mundial: usaré la fuerza militar cuando sea necesario, imagen de presidente con decisión. Mensaje para Petro, Daniel Ortega: no te matamos te capturamos vivo.

Impacto militar: se desarrolló un nuevo método de guerra con resultados exitosos y sin bajas.

Impacto económico: la operación se lanzó cuando las bolsas de valores no funcionan. Controlan el petróleo venezolano.

La fase militar debe continuar ahora con la participación decisiva del sector militar local o la facción aliada a los Estados Unidos para que tome el poder para estabilizar la situación y preparar las condiciones para pacificar el país y proceder a la instalación de un gobierno democrático.

Medir las reacciones débiles de las potencias de China y Rusia, Irán tiene su conflicto interno. Cuba, Nicaragua y Colombia.

La infraestructura petrolera no ha sido atacada.

El ataque de precisión con infiltración de helicópteros con tropas especiales alcanzó su objetivo: capturar a Nicolás Maduro. Lo que en Panamá no pudieron lograr fue la captura de Noriega, sin mayores bajas.

Neutralizaron un ejército a las Fuerzas Armadas Bolivarianas y, en un país totalmente hostil. Es un golpe psicológico potente quiebra la resistencia política y militar.

La fase de la guerra política entra en desarrollo, falta más ablandamiento.

Consolidación interna de Trump

Antes de terminar su primer año, el presidente Trump tuvo éxitos militares y sin bajas. Es un golpe patente en la política interna de los Estados Unidos.

Captura de un narco terrorista utilizando el poder militar. No fue una operación militar de invasión, fue una acción policial de una captura no de eliminación.

Los chavistas estaban confiados en el apoyo de sus socios de China y Rusia. No hubo respuesta. Los chavistas están solos.

Parte de la solución está en las manos de las Fuerzas Armadas, son las únicas que están en situación de estabilizar y garantizar la pacificación .

* El autor es analista de Defensa y Seguridad