Rieles contra alas - parte 2

El sector aéreo panameño no es un accesorio de la economía: es uno de sus motores principales. La aviación comercial, ejecutiva y de carga ha mantenido un crecimiento sostenido que ronda entre el 6 % y el 9 % anual desde el año 2022. Solo en 2025, el Aeropuerto Internacional de Tocumen ya registró más de 13.7 millones de pasajeros entre enero y agosto, un 8 % más que en el mismo periodo del año anterior, y más de 109,000 operaciones aéreas, lo que equivale a unos 410 vuelos diarios.Si esta tendencia se mantiene —e incluso se acelera con la expansión turística y de negocios—, Panamá podría superar los 21 millones de pasajeros para 2026 y alcanzar entre 28 y 32 millones hacia 2030, lo que representa un crecimiento acumulado cercano al 69 % respecto a los niveles actuales. En un escenario alto, la proyección incluso podría rozar los 35 millones de pasajeros. La pregunta es evidente: ¿estamos listos para manejar ese volumen sin ampliar la infraestructura?