Contraloría niega retrasos en contratos de basura de San Miguelito y aclara fechas clave

La Contraloría General de la República aclaró que los contratos relacionados con el servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito no ingresaron en su totalidad a esa entidad el pasado 8 de enero, como se ha afirmado públicamente.

Según la institución, dos de los tres contratos fueron recibidos ese día a las 3:50 p.m. en la Oficina de Fiscalización del Municipio. No obstante, el ingreso formal de los expedientes a la sede central de la Contraloría se concretó el 13 de enero de 2026, fecha a partir de la cual se activó el procedimiento ordinario de fiscalización previa.

La entidad sostuvo que la trazabilidad documental y los registros oficiales demuestran el cumplimiento estricto de los plazos administrativos establecidos, por lo que descarta cualquier dilación, retención o irregularidad atribuible a la institución.

Asimismo, la Contraloría recordó que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) fue debidamente autorizada para asumir, a partir del 19 de enero de 2026, la gestión operativa, administrativa y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en San Miguelito.

En ese contexto, advirtió que cualquier versión que sugiera lo contrario no se ajusta a los hechos, genera confusión en la ciudadanía y resulta irresponsable, particularmente cuando proviene de una autoridad electa.

El contralor general, Anel Flores, reiteró que “la función de la Contraloría es clara: velar porque los recursos públicos se administren conforme a la ley y en beneficio del Estado”.