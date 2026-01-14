Contraloría niega retrasos en contratos de basura de San Miguelito y aclara fechas clave

<b>La Contraloría General de la República</b> aclaró que los contratos relacionados con el servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito <b>no ingresaron en su totalidad</b> a esa entidad el pasado 8 de enero, como se ha afirmado públicamente.Según la institución, <b>dos de los tres contratos</b> fueron recibidos ese día a las <b>3:50 p.m.</b> en la<b> Oficina de Fiscalización del Municipio</b>. No obstante, el <b>ingreso formal de los expedientes a la sede central de la Contraloría</b> se concretó el <b>13 de enero de 2026</b>, fecha a partir de la cual se activó el procedimiento ordinario de fiscalización previa.La entidad sostuvo que la <b>trazabilidad documental y los registros oficiales</b> demuestran el cumplimiento estricto de los plazos administrativos establecidos, por lo que descarta cualquier <b>dilación, retención o irregularidad</b> atribuible a la institución.Asimismo, la Contraloría recordó que la <b>Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD)</b> fue <b>debidamente autorizada</b> para asumir, a partir del <b>19 de enero de 2026</b>, la gestión operativa, administrativa y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en San Miguelito.En ese contexto, advirtió que <b>cualquier versión que sugiera lo contrario no se ajusta a los hechos</b>, genera confusión en la ciudadanía y resulta irresponsable, particularmente cuando proviene de una autoridad electa.<b>El contralor general, Anel Flores</b>, reiteró que 'la función de la Contraloría es clara: <b>velar porque los recursos públicos se administren conforme a la ley y en beneficio del Estado</b>'.