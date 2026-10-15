Las 5 noticias nacionales que marcaron este jueves: sismo, pagos y una investigación

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este jueves 15 de octubre por acontecimientos de interés nacional, entre ellos un nuevo sismo en Veraguas, el anuncio del pago a jubilados y pensionados, cambios en la Autoridad Nacional de Descentralización y una investigación por presunto blanqueo de capitales.

-La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el pago correspondiente a la segunda quincena de octubre para jubilados y pensionados se realizará este viernes 16 de octubre en todo el país, tanto mediante cheques como por transferencia bancaria ACH.

-El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud 5.0 a las 10:51 a.m. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 12 kilómetros y se registró a 42 kilómetros al sureste de Soná, en la provincia de Veraguas. El evento ocurre luego de que se reportaran más de 400 réplicas tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

-Roxana Méndez de Obarrio puso su cargo como directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) a disposición del presidente de la República, José Raúl Mulino. Méndez continuará en funciones hasta que se designe a la persona que ocupará el puesto.

-El presidente José Raúl Mulino anunció que Panamá fue incorporado al Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una herramienta gratuita de Google que puede advertir a los usuarios segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas más fuertes. Mulino agradeció la cooperación de la empresa tecnológica para poner en marcha esta herramienta en el país.

-En la provincia de Colón, un empresario fue aprehendido este jueves por su presunta vinculación con el delito de blanqueo de capitales. La diligencia forma parte de una investigación relacionada con el manejo de fondos de la Junta Comunal de Barrio Sur, que habría ocasionado una lesión patrimonial superior a los 500 mil dólares, según informó el Ministerio Público.