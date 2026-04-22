Próximo día libre en Panamá: fecha y cuánto deben pagarte si trabajas

Tras los días de Semana Santa, el próximo día libre en Panamá será el viernes 1 de mayo de 2026, cuando se celebra el Día del Trabajador, una fecha considerada feriado nacional y de descanso obligatorio.

De acuerdo con el Código de Trabajo, estos días no se laboran; sin embargo, en caso de que un trabajador deba prestar servicios, la ley establece un pago especial.

¿Cuánto se paga si trabajas ese día?

Si te toca trabajar en un feriado en Panamá, debes recibir:

- Tu salario diario normal (100%)

- Más un recargo del 150%

- En total, el pago equivale a 250% del salario diario (2.5 veces más).

Además, el trabajador tiene derecho a:

Un día libre compensatorio dentro de la semana o en un plazo establecido.

Clave importante

Los feriados en Panamá son de descanso obligatorio por ley, y el recargo aplica sin excepción cuando se trabaja en esas fechas.