Próximo día libre en Panamá: fecha y cuánto deben pagarte si trabajas

Tras los días de Semana Santa, el próximo día libre en Panamá será el viernes 1 de mayo de 2026, cuando se celebra el <b>Día del Trabajador</b>, una fecha considerada feriado nacional y de descanso obligatorio.De acuerdo con el Código de Trabajo, estos días no se laboran; sin embargo, en caso de que un trabajador deba prestar servicios, la ley establece un pago especial.<b>¿Cuánto se paga si trabajas ese día?</b>Si te toca trabajar en un feriado en Panamá, debes recibir:<i>- Tu salario diario normal (100%)</i><i>- Más un recargo del 150%</i><i>- En total, el pago equivale a 250% del salario diario (2.5 veces más).</i><b>Además, el trabajador tiene derecho a:</b>Un día libre compensatorio dentro de la semana o en un plazo establecido.<b>Clave importante</b>Los feriados en Panamá son de descanso obligatorio por ley, y el recargo aplica sin excepción cuando se trabaja en esas fechas.