Comisión de Credenciales aplaza la discusión de las reformas al ‘Reglamento Interno’

La discusión del proyecto de ley que modifica el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional se reanudará el próximo miércoles, informaron diputados miembros de la Comisión de Credenciales.

Las diputadas Dana Castañeda, presidenta de la Comisión, y Yamireliz Chong, confirmaron la información a La Estrella de Panamá explicando que esperarán a que pase la Semana Santa.

El lunes la Comisión de Credenciales suspendió la sesión para hacer una revisión de cómo se había votado por cada uno de los artículos del proyecto de ley.

Este martes acordaron reunirse para aclarar esos puntos, pero no será una sesión oficial de la comisión.

Una vez aprobado en primer debate, un texto único deberá pasar al pleno legislativo para su discusión en Segundo Debate.