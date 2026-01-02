Herrera expone las claves que marcarán el arranque del periodo legislativo

Durante su intervención como presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera abordó temas clave relacionados con la gestión legislativa, el manejo presupuestario y la transparencia institucional, destacando la conformación de las comisiones permanentes, la planilla legislativa, el inicio formal del presupuesto de la Asamblea y una solicitud directa al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Herrera informó que las comisiones legislativas ya quedaron conformadas, asegurando que el método utilizado permitirá evitar retrasos y negociaciones innecesarias en el futuro. “Ante la falta de consenso, la voluntad de la mayoría, de manera transparente, debe imperar”, afirmó, al tiempo que sostuvo que esta fórmula debe convertirse en el mecanismo habitual para la escogencia de comisiones.

El presidente del Legislativo también se refirió al incremento en la planilla de la Asamblea, señalando que muchas de las renovaciones y contrataciones corresponden a funcionarios con más de 15 y 20 años de servicio que no contaban con estabilidad laboral y debían renovar contratos en cada período. Aclaró que la Asamblea trabaja con presupuestos compartidos y que gran parte de esos movimientos administrativos se ven reflejados antes de que inicie la verdadera ejecución presupuestaria.

En ese sentido, Herrera precisó que el presupuesto real de la Asamblea Nacional inicia este 2 de enero, fecha a partir de la cual, dijo, se tendrá una visión clara de las prioridades institucionales, en conjunto con la junta directiva. Añadió que desde su llegada al cargo se eliminaron gastos como la partida 172, alquileres de vehículos y combustibles, lo que generó un ahorro cercano a 2 millones de dólares.

Durante su discurso, el presidente de la Asamblea hizo una solicitud directa al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para que se realice una revisión de los más de 500 millones de dólares del impuesto de bien inmueble (IBI) que, según indicó, se adeudan a los municipios del país desde hace más de siete años. Herrera pidió que estos fondos lleguen de manera transparente a los 81 municipios, sin discrecionalidad, con participación ciudadana y rendición de cuentas.

Herrera reiteró que su administración impulsa una agenda de modernización legislativa que incluye la digitalización de procesos, control biométrico, mayor acceso a la información pública y una reforma profunda al reglamento interno, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y mejorar el desempeño de la Asamblea Nacional.