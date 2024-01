Martinelli y Arrocha, los dos candidatos que atendieron el llamado a recibir la unción

En medio de una multitud este martes 9 de enero, en el Día de Unción de la Comunidad Apostólica Hossana, la cual tuvo como escenario el estadio Rod Carew, el pastor Edwin Álvarez ungió solo a dos de los ocho candidatos presidenciales: Ricardo Martinelli, de Realizando Metas, y a Melitón Arrocha, por la libre postulación y el Partido Alternativo Independiente Social (PAIS).

Álvarez, quien llegó al evento a bordo de un helicóptero, primero recorrió parte del terreno del estadio, ungió con aceite simbólicamente a Panamá y posteriormente invitó a los candidatos a subir al escenario iniciando con la oración que rezó así: “he aquí señor, estos hombres y mujeres que decidieron tomar el camino político en la búsqueda de alcanzar el poder para en medio del poder producir bienestar”.

Les dijo que si por la gracia de Dios llegan a ocupar al cargo que aspiran, supliquen la sabiduría de Dios, tomen la decisión de hacer lo que sea conveniente no para su partido, no para su grupo ni siquiera para su familia “y tengan la seguridad que habrá un pueblo orando por ustedes.

El líder de Hossana colocó su mano izquierda en la frente de Melitón Arrocha y le expresó que es la primera vez que tiene contacto de esta naturaleza, mientras que a Martinelli le señaló que a este evento había asistido antes de ser presidente, cuando fue presidente y ahora.

Álvarez dio su mensaje no solo a los candidatos presidenciales presentes, sino también a los que no asistieron: “la nación marcha de acuerdo a como marcha la iglesia. En una nación donde la iglesia es sólida, donde hay moral, donde sus pastores no defraudan, donde se vive un testimonio, donde a lo blanco se le llama blanco y a lo negro negro, donde nuestros principios no se vende porque no tiene precio, es una nación donde hay bendición”.

En cuanto al matrimonio igualitario, le mencionó a los aspirantes a la silla presidencial: “aún cuando en la nación no se ha aprobado el matrimonio del mismo sexo, aquí ha llegado y la Corte Suprema lo ha declarado inconstitucional porque el Código de la Familia establece que el matrimonio es entre el hombre y una mujer y cualquiera de ustedes que se atreva a violar tendrá que darle cuentas a Dios.... aquí defendemos a la familia, la primera institución creada por Dios”.

Les dijo además que no se atrevan a promover el aborto “aquí se respeta la vida y lo que esta dentro del vientre de una madre no es una cosa es una vida”.

Pidió a Dios que saque la corrupción de Panamá

Álvarez pidió a Dios que el 5 de mayo desde la presentaciones de candidatos a representantes de corregimientos, de las alcaldías y la nueva Asamblea Nacional coloque hombres y mujeres con temor de Dios y que “saque de ahí la corrupción, el aprovechamiento, la mentira y el nepotismo”.

“Danos un gobierno que sea honesto, que piense en el bienestar del pueblo, aleja la brujería, hechicería, el rosacrucísmo, saca de ahí todo lo que es oculto y que los que rodeen a los que gobiernen sean con consejos sabios y con palabras del cielo... tu lo ha hecho en El Salvador con el presidente Bukele dándole hombres alrededor de él que le dan consejos conforme a la palabra, trae esa realidad a nuestra nación”, agregó.

Al Día de Unción de la Comunidad Apostólica Hossana también asistieron candidatos a la alcaldía y vicealcaldía de Panamá, Guillermo Bermúdez y Luis Casi, por la alianza CD-Panameñista, así como Raúl Ricardo Rodríguez por PAIS.