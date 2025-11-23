  1. Inicio
Raúl Pineda defiende viaje a Taiwán: ‘un diputado puede ir donde quiera’

El diputado recordó además que la conducción de la política exterior corresponde al Órgano Ejecutivo
Emiliana Tuñón
  • 23/11/2025 10:46
El diputado Raúl Pineda defendió el viaje de legisladores a Taiwán y rechazó imponer límites a los destinos oficiales de los diputados.

El diputado Raúl Pineda se refirió a la polémica generada por el viaje de varios diputados panameños a Taiwán. Según Pineda, no debe imponerse límites a los destinos o actividades diplomáticas y políticas de los miembros de la Asamblea Nacional.

“Aquí todo mundo hace negocios con China, otros hacen negocios con Estados Unidos. No podemos limitar la accesibilidad que pueda tener un diputado o un representante de corregimiento”, afirmó. Agregó que establecer restricciones podría sentar un precedente negativo: “Si hoy limitamos la presencia de diputados en un país, entonces mañana los panameños no vamos a poder viajar a un lugar”.

El diputado insistió en que las autoridades electas deben tener libertad de movimiento para cumplir con sus funciones y fortalecer relaciones internacionales. “Creo que un diputado puede ir donde quiera”, puntualizó.

Diputado Rafael Buchanan cuestiona el momento del viaje a Taiwán, pero respeta decisión de colegas

El diputado Rafael Buchanan se refirió al viaje realizado por varios miembros de la Asamblea Nacional a Taiwán, señalando que cada diputado es responsable de sus propias decisiones, aunque consideró que el momento elegido no fue el más adecuado.

“Cada uno de los diputados es dueño de sus propias decisiones. Particularmente creo que el momento no era propicio; sin embargo, respeto la posición de los compañeros y espero que esa decisión repercuta en beneficios reales para el país en ese acercamiento entre parlamentos”, afirmó Buchanan.

El diputado recordó además que la conducción de la política exterior corresponde al Órgano Ejecutivo, aunque subrayó que existe una Comisión de Relaciones Exteriores en la Asamblea Nacional con competencia para fiscalizar estos temas.

