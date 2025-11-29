El cine panameño desafía tabúes

Ser productor y director independiente aquí representa crear narrativas que muchas veces no se consideran comerciales, pero que son importantes para la comunidad. Cuesta tiempo, dinero y, sobre todo, una voluntad enorme. Requiere, como se ha dicho, tener 'la capacidad de posponer la recompensa inmediata'. Si con fondos garantizados por un concurso público te toma hasta cinco o seis años hacer una película, cuando lo intentas sin estas ayudas, toma mucho más. Las propuestas se ven rechazadas una y otra vez. Pero no debemos perder la constancia. También significa bregar con nuestra realidad y entender la cultura de nuestro país. Por un lado te dicen que el proyecto es importante y necesario, pero cuando pides apoyo económico, se van por las ramas, alegando que es un tema complejo, que la marca y la empresa no están orientados hacia esa vía, etc. Son formas de evadir la responsabilidad social. Pero lo importante es sumar a diferentes actores de la sociedad para que entiendan que todos somos parte de una posible solución.