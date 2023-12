El arte abstracto abre un espacio a la subjetividad y talento panameño

“Fragmentos de una imagen” llega a suelo neoyorquino con 28 obras completamente nuevas sobre abstracción. Cedida

Ana Elena Garuz se enamoró del arte desde muy pequeña cuando solo tenía alrededor de ocho o nueve años de edad. Comenzó tomando clases de pintura y creció visitando el Museo de Arte Contemporaneo (MAC) ya que su madre fue directora del mismo por muchos años.

“Creo que eso fue un factor determinante en mi decisión de ser artista”, aseguró en su conversación vía telefónica con 'La Decana'. “Ir al MAC me convencía de que quería ser parte del mundo del arte”.

Desde mediados de la década de los 90 comenzó a dedicarse al arte de forma profesional con su primera exposición individual con Carlos Weil en Galería Bernheim seguida de su primera muestra en una galería comercial dos años después la cual también formó parte de su tesis de maestría.

Pero fue desde 2015 que definió esa corriente y pasión que la ha caracterizado y abierto puertas no solo en suelo panameño, sino en Latinoamérica y Estados Unidos.

Con su arte, Garuz intenta dar un espacio libre a la subjetividad. Cedida

“Mi trabajo ha pasado por varias facetas como le suele pasar a muchos artistas”, explicó. “En 2015, inspirada por Matisse y su arte, comencé a trabajar con fragmentos o collages, tomando recortes de revistas actuales”.

Henri Matisse fue un artista visual francés quien en la década de los 40, al ser operado de cáncer, inició una nueva forma de hacer arte en su carrera la cual denominó como “pintar con tijeras”. Esta consistía en colorear papeles con tonos puros, intensos y vibrantes que luego eran cortados y combinados.

“Me inspiré en la técnica de Matisse pero en vez de utilizar papeles de colores, lo hago con fragmentos de revistas de hoy día ya que mi interés es hablar de la actualidad”, aclaró la artista.

Así, Garuz comenzó a hacer recortes pequeños que luego convertía en obras de tamaño más grande.

La artista panameña hace parte del libro “Latin American Artists from 1785 to now”. Cedida

Exposición en Diablo Rosso

Durante la pandemia del Covid-19, la artista siguió perfeccionando su arte pero esta vez, comenzaba a separar dichos fragmentos. “Ya no eran composiciones de fragmentos, sino que cada uno se presentaba individualmente”, dijo.

“Me di cuenta que esto creaba una ambigüedad que acerca y reta al público a codificar lo que están viendo en las obras”, agregó.

En 2021 comienza la creación de “Fragmentos de una imagen”, una muestra caracterizada por 60 obras de arte en la que Garuz presenta su nueva corriente definida por los recortes de revistas en colores muy llamativos.

Las obras obtienen un espacio entre marzo y mayo del 2022 en la galería Diablo Rosso en Panamá pero la artista no se detiene ahí. “Esta es una muestra de arte en curso”, resaltó al diario.

Abstracción en Nueva York

“No quiero ser yo quien le diga al público qué ver o cómo sentirse con una obra. Quiero que dependiendo de sus historias, sus formas de ser e intereses, definan qué les llama la atención y qué entienden de cada pieza que tienen en frente” ANA ELENA GARUZ

El arte de la panameña atrajo la atención de las galerías neoyorquinas y se le presentó la oportunidad de dar a conocer su talento en Estados Unidos.

“La idea era llevar los dibujos que había creada a Nueva York pero se habían vendido. Mi idea siempre fue continuar la serie hasta que sienta que dije o mostré todo lo que deseaba en ella”, explicó.

Siguiendo esa idea, Garuz creó 28 obras completamente nuevas en una exposición que denominó “Fragments of Belief and Disbelief” que tomarían lugar en la Gran Manzana

“La exposición incluye 28 dibujos nuevos de 2023 (75 x 52 cm c/u) que forman parte de una serie que sigue en desarrollo llamada “Fragmentos de una Imagen”. Adicionalmente estoy mostrando una pintura grande (210 x 147 cm) dos pinturas de 120 90 cm, una pintura de 120 x 120 cm, una pintura de 51x 51cm, 4-6 pinturas de 30 x30 y 25 x25 cm y una de 40 x 30 cm”, detalló la artista.

“Latin American Artists from 1785 to now”

Garuz explicó al diario que fue sorprendida cuando la galería Diablo Rosso le comentó que habían sido contactados por la editorial Phaidon ya que les interesaba presentar a la artista panameña en su libro Latin American Artists from 1785 to now.

El libro busca dar a conocer los artistas que han formado y fomentado el arte en Latinoamérica en los últimos tres siglos.

“Invitaron a un curador brasileño llamado Rafael Fonseca y otros 68 curadores de distintas partes del mundo, pero sobre todo, que están presentes en la región para escoger las obras”, explicó la artista. “Su meta es recopilar en una publicación diferentes artistas entre jóvenes promesas, artistas con una mediana carrera o reconocidos talentos como Frida Kahlo”.

El libro fue publicado el 5 de octubre del presente año y además de Ana Elena Garuz incluye a otros cuatro artistas panameños: Sandra Eleta, Guillermo Trujillo, Donna Conlon y Antonio José Guzmán.

“Es importante que el público sepa sobre la cultura y arte que se vive en Panamá. Que conozcan el talento que se tiene acá y es importante que como artistas, también demos a conocer ese talento”.

Una espacio a la subjetividad

Ana Elena Garuz ha dedicado su vida al arte. Entre todas las técnicas que existen, la que la define es la “abstracción”.

“Desde el principio de mi carrera a mí me interesa la abstracción más que nada porque no es obvio, ni literal y porque no cuenta una historia”, afirmó.

“A mí no me interesa contar o relatar historias, a mí me interesa la esencia de la imagen y profundizar en ella. No quiero ser yo quien le diga al público qué ver o cómo sentirse con una obra. Quiero que dependiendo de sus historias, sus formas de ser e intereses, definan qué les llama la atención y qué entienden de cada pieza que tienen en frente”.