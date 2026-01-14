Delcy Rodríguez anuncia un ‘nuevo momento político’ en Venezuela tras supuestas 400 excarcelaciones

La crisis política en Venezuela, marcada por la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, ha desembocado en un proceso de excarcelación masiva de presos políticos, liberaciones de españoles e inestabilidad institucional, desencadenando nuevas tensiones internas y externas. Las recientes acciones del Gobierno interino han generado reacciones contrapuestas entre el oficialismo, la oposición y organizaciones de derechos humanos.

Desde el palacio de Miraflores en Caracas, Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada del país, anunció la continuación de un plan de excarcelaciones iniciado en diciembre que, según cifras oficiales, habría beneficiado a más de 400 reclusos. No obstante, grupos defensores de derechos humanos han verificado solo alrededor de 50 liberaciones reales.

El Ejecutivo venezolano afirma que estas medidas forman parte de un “nuevo momento político”, encaminado a abrir espacios para el diálogo y la tolerancia. Entre los liberados figuran periodistas y ciudadanos extranjeros con doble nacionalidad, incluidos varios españoles que ahora han podido regresar a Europa.

En el ámbito internacional, la detención de Maduro —quien fue trasladado a Nueva York tras una operación militar norteamericana— ha provocado un reacomodo político en el país sudamericano, con sectores opositores intensificando su agenda diplomática y pidiendo una transición democrática plena.

A pesar de las excarcelaciones, la oposición y varias ONG sostienen que la liberación de presos políticos es parcial y no representa una transición real, denunciando la persistencia de medidas cautelares abusivas y la falta de transparencia en el proceso. Familias de detenidos continúan vigilias frente a centros penitenciarios exigiendo la libertad total de los encarcelados.