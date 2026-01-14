Delcy Rodríguez anuncia un ‘nuevo momento político’ en Venezuela tras supuestas 400 excarcelaciones

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/venezuela" target="_blank">La crisis política en Venezuela</a></b>, marcada por la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/operacion-determinacion-absoluta-asi-fue-la-captura-de-nicolas-maduro-DC18834117" target="_blank">captura de Nicolás Maduro</a> por fuerzas estadounidenses</b>, ha desembocado en un proceso de <b>excarcelación masiva de presos políticos, liberaciones de españoles e inestabilidad institucional</b>, desencadenando nuevas tensiones internas y externas. Las recientes acciones del Gobierno interino han generado reacciones contrapuestas entre el oficialismo, la oposición y organizaciones de derechos humanos.Desde el <b>palacio de Miraflores en Caracas</b>, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/delcy-rodriguez" target="_blank">Delcy Rodríguez</a></b>, quien ejerce como presidenta encargada del país, anunció la continuación de un plan de excarcelaciones iniciado en diciembre que, <b>según cifras oficiales, habría beneficiado a más de 400 reclusos</b>. No obstante, grupos defensores de derechos humanos han verificado <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/foro-penal-desmiente-cifra-del-regimen-de-delcy-rodriguez-y-confirma-solo-56-excarcelaciones-en-venezuela-EN19055551" target="_blank">solo alrededor de 50 liberaciones reales</a></b>.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/que-ha-frenado-la-excarcelacion-de-los-presos-politicos-en-venezuela-esto-es-lo-que-se-sabe-KI18989245" target="_blank">¿Qué ha frenado la excarcelación de los presos políticos en Venezuela? esto es lo que se sabe</a></b>El Ejecutivo venezolano afirma que estas medidas forman parte de un <b>'nuevo momento político'</b>, encaminado a abrir espacios para el diálogo y la tolerancia. Entre los liberados figuran <b>periodistas y ciudadanos extranjeros con doble nacionalidad</b>, incluidos varios españoles que ahora han podido regresar a Europa.En el ámbito internacional, <b>la detención de</b> <b>Maduro </b>—quien fue trasladado a <b>Nueva York</b> tras una operación militar norteamericana— ha provocado un reacomodo político en el país sudamericano, con sectores opositores intensificando su agenda diplomática y pidiendo una transición democrática plena.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/trump-confirma-que-planea-dialogo-con-delcy-rodriguez-en-la-casa-blanca-y-reitera-que-recibira-a-maria-corina-machado-JI18983280" target="_blank">Trump confirma que planea diálogo con Delcy Rodríguez en la Casa Blanca y reiterá que recibirá a María Corina Machado</a></b>A pesar de las excarcelaciones, la oposición y varias ONG sostienen que <b>la liberación de presos políticos es parcial y no representa una transición real</b>, denunciando la persistencia de medidas cautelares abusivas y la falta de transparencia en el proceso. Familias de detenidos continúan vigilias frente a centros penitenciarios exigiendo la libertad total de los encarcelados.