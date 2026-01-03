  1. Inicio
Estados Unidos cierra su aviación civil sobre Venezuela por riesgos militares

El NOTAM afecta la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM)
Deborah Peña
  • 03/01/2026 10:36
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó la suspensión de todas las operaciones de aeronaves civiles estadounidenses en el espacio aéreo de Venezuela, tras evaluar riesgos vinculados a actividad militar registrada en las últimas horas.

La restricción, que entró en vigor a las 6:00 UTC de este sábado, y tendrá una duración inicial de 24 horas, aunque no se descarta que sea extendida según la evolución del escenario de seguridad.

De acuerdo con la FAA, la decisión responde a “riesgos de seguridad asociados con actividad militar en curso”.

La prohibición según el A viso a los Aviadores (NOTAMN) aplica a aerolíneas y operadores comerciales de Estados Unidos, pilotos certificados por la FAA y aeronaves registradas en ese país, con excepciones limitadas para misiones militares, vuelos de Estado, emergencias o autorizaciones especiales.

Tras los reportes de explosiones ocurridas durante la madrugada en Caracas y otras regiones, se elevó las alertas de seguridad en la aviación internacional.

