Estados Unidos cierra su aviación civil sobre Venezuela por riesgos militares

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó la suspensión de todas las operaciones de aeronaves civiles estadounidenses en el espacio aéreo de Venezuela, tras evaluar riesgos vinculados a actividad militar registrada en las últimas horas.

La restricción, que entró en vigor a las 6:00 UTC de este sábado, y tendrá una duración inicial de 24 horas, aunque no se descarta que sea extendida según la evolución del escenario de seguridad.

De acuerdo con la FAA, la decisión responde a “riesgos de seguridad asociados con actividad militar en curso”.

La prohibición según el A viso a los Aviadores (NOTAMN) aplica a aerolíneas y operadores comerciales de Estados Unidos, pilotos certificados por la FAA y aeronaves registradas en ese país, con excepciones limitadas para misiones militares, vuelos de Estado, emergencias o autorizaciones especiales.

Tras los reportes de explosiones ocurridas durante la madrugada en Caracas y otras regiones, se elevó las alertas de seguridad en la aviación internacional.