Irán amenaza con romper tregua tras ataques de Israel en Líbano

El conflicto en <b>Medio Oriente</b> vuelve a escalar tras nuevas acciones militares de <b>Israel </b>en territorio libanés, generando una reacción directa desde <b>Teherán</b> y <b>poniendo en riesgo el acuerdo de cese de hostilidades vigente</b>.El presidente de <b>Irán</b>, <b>Masud Pezeshkian</b>, calificó los bombardeos israelíes como una <b>'violación evidente' del alto el fuego</b>, advirtiendo que la continuidad de estas operaciones <b>podría dejar sin efecto cualquier esfuerzo diplomático en curso</b>. En un tono de clara advertencia, señaló que <b>su país se mantiene listo para responder</b>.Por su parte, <b>el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu</b>, defendió la ofensiva militar y aseguró que <b>las fuerzas israelíes continúan atacando a Hezbolá con 'precisión y determinación'</b>, subrayando que las operaciones se mantendrán activas en cualquier punto que consideren necesario.