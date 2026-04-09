Irán amenaza con romper tregua tras ataques de Israel en Líbano

El conflicto en Medio Oriente vuelve a escalar tras nuevas acciones militares de Israel en territorio libanés, generando una reacción directa desde Teherán y poniendo en riesgo el acuerdo de cese de hostilidades vigente.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, calificó los bombardeos israelíes como una “violación evidente” del alto el fuego, advirtiendo que la continuidad de estas operaciones podría dejar sin efecto cualquier esfuerzo diplomático en curso. En un tono de clara advertencia, señaló que su país se mantiene listo para responder.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió la ofensiva militar y aseguró que las fuerzas israelíes continúan atacando a Hezbolá con “precisión y determinación”, subrayando que las operaciones se mantendrán activas en cualquier punto que consideren necesario.