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Irán amenaza con romper tregua tras ataques de Israel en Líbano

Irán advierte posibles represalias mientras actores internacionales intentan contener una escalada mayor en la región.
Irán advierte posibles represalias mientras actores internacionales intentan contener una escalada mayor en la región. AFP
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Darine Waked
  • 09/04/2026 08:49
La escalada militar aumenta tensiones regionales, con advertencias cruzadas, mediación internacional y víctimas mortales que complican diálogo diplomático y estabilidad en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente vuelve a escalar tras nuevas acciones militares de Israel en territorio libanés, generando una reacción directa desde Teherán y poniendo en riesgo el acuerdo de cese de hostilidades vigente.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, calificó los bombardeos israelíes como una “violación evidente” del alto el fuego, advirtiendo que la continuidad de estas operaciones podría dejar sin efecto cualquier esfuerzo diplomático en curso. En un tono de clara advertencia, señaló que su país se mantiene listo para responder.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió la ofensiva militar y aseguró que las fuerzas israelíes continúan atacando a Hezbolá con “precisión y determinación”, subrayando que las operaciones se mantendrán activas en cualquier punto que consideren necesario.

Víctimas y objetivos en la ofensiva

Los ataques más recientes han dejado un saldo superior a 250 fallecidos en Líbano, en lo que se describe como una de las jornadas más violentas desde el inicio de la tregua. Entre las víctimas figura Ali Yusef Harshi, colaborador cercano de Naim Qasem, lo que añade un componente político y estratégico a la escalada.

Este episodio ha intensificado las diferencias sobre los términos del acuerdo de alto el fuego, particularmente en lo relacionado con la inclusión de Líbano dentro de sus alcances.

Presión internacional y mediación

Desde Irán, el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, reveló que el país estuvo cerca de responder militarmente, aunque la intervención de Pakistán evitó una ruptura inmediata del acuerdo.

En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció la reapertura de la embajada española en Irán, una decisión orientada a respaldar iniciativas diplomáticas y contribuir a la desescalada.

Sin embargo, desde Israel, el canciller Gideon Saar calificó la situación como una “desgracia permanente”, reflejando la complejidad y fragilidad del escenario actual.

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