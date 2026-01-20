  1. Inicio
Primer año de Trump: balance oficial entre exageraciones e incongruencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una sesión informativa en la Sala Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 20 de enero de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una sesión informativa en la Sala Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 20 de enero de 2026. AFP
Manuel Vega Loo
  • 20/01/2026 15:32
El mandatario estadounidense defendió su gestión con cifras discutidas, reavivó ataques internos, reivindicó acciones militares y reforzó su discurso migratorio en un escenario de desgaste político

En el primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump volvió a sacudir la política de Estados Unidos con una comparecencia sorpresiva, un balance de gestión cargado de controversias, mensajes duros sobre migración, aranceles, OTAN, Venezuela y una proyección internacional marcada por tensiones diplomáticas y cuestionamientos internos.

El martes, Trump expresó su frustración por la falta de comunicación de su mensaje sobre la economía, culpando a sus portavoces del problema.
Durante una intervención no anunciada ante la prensa, previa a su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, Trump aseguró haber hecho “más que ninguna Administración previa”, mientras exhibía documentos y fotografías de supuestos criminales, atacaba a sus adversarios políticos y reiteraba afirmaciones cuestionadas sobre fraude electoral y seguridad interna. El acto, sin guion aparente y con un tono errático, coincidió con la difusión oficial de un informe de 18 páginas que enumera 365 logros atribuidos a su primer año de gestión en esta segunda etapa presidencial.

Balance oficial, cifras infladas y omisiones clave

La lista de la Casa Blanca está dividida en diez categorías, entre ellas el blindaje fronterizo, la reconstrucción económica y la promesa de “hacer saludable a Estados Unidos de nuevo”. Trump defendió una supuesta reducción de la inflación, el retorno de empresas al país y una caída histórica en el precio de los medicamentos, incluso con porcentajes imposibles desde el punto de vista matemático.

El documento omite aspectos sensibles, como el aumento de su fortuna personal —estimado en más de 1.400 millones de dólares, según The New York Times— y el persistente malestar ciudadano por el costo de la vida, reflejado en encuestas que mantienen su popularidad en terreno negativo desde hace más de 300 días.

Donald Trump ofreció una comparecencia no anunciada en la sala de prensa de la Casa Blanca, en la antesala de su viaje al Foro Económico Mundial de Davos.
Migración, Venezuela y presión internacional

En política interna, Trump volvió a colocar a Minnesota y California en el centro de su narrativa sobre criminalidad y migración, defendió el despliegue de la Guardia Nacional y exaltó al ICE como eje de su promesa de ejecutar “la mayor deportación de la historia”. Subrayó, además, que gran parte de los agentes fronterizos son de origen hispano.

En el plano internacional, el presidente aseguró haber forzado a los miembros de la OTAN a elevar su gasto en defensa al 5%, reivindicó el ataque al programa nuclear iraní y celebró la operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro, un episodio que ha fortalecido su retórica de poder global. También destacó su relación con Venezuela, mencionó a Delcy Rodríguez y sorprendió al referirse a la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeciéndole la entrega de su galardón y sugiriendo un posible rol futuro.

El aniversario encontró a Trump más activo en el escenario internacional, pero también más cuestionado en casa, con una agenda exterior expansiva que contrasta con la percepción ciudadana de una economía doméstica aún frágil y una creciente polarización política.

