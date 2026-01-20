Primer año de Trump: balance oficial entre exageraciones e incongruencias

Durante una intervención no anunciada ante la prensa, previa a su viaje al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/wef-foro-economico-mundial-world-economic-forum-" target="_blank">Foro Económico Mundial</a> de Davos</b>, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">Trump</a> </b>aseguró haber hecho <b>'más que ninguna Administración previa'</b>, mientras exhibía documentos y fotografías de supuestos criminales, atacaba a sus adversarios políticos y reiteraba afirmaciones cuestionadas sobre fraude electoral y seguridad interna. El acto, sin guion aparente y con un tono errático, coincidió con la difusión oficial de un informe de 18 páginas que enumera <b>365 logros</b> atribuidos a su primer año de gestión en esta segunda etapa presidencial.