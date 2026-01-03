Mundial 2026: Acodeco difunde agencias de viajes que ofrecen paquetes

La <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b> informó que, con fines meramente informativos y de orientación al consumidor, publicó un listado de agencias de viajes que han solicitado de manera voluntaria la difusión de su actividad comercial, ya sea a través de asociaciones o de forma directa ante la institución.La medida forma parte de una acción proactiva de orientación y prevención ante la proximidad del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Acodeco aclaró que el listado tiene como objetivo brindar información de referencia a los consumidores interesados en adquirir paquetes relacionados con el evento deportivo.