Mundial 2026: Acodeco difunde agencias de viajes que ofrecen paquetes

La medida forma parte de una acción proactiva de orientación y prevención ante la proximidad del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Acodeco aclaró que el listado tiene como objetivo brindar información de referencia a los consumidores interesados en adquirir paquetes relacionados con el evento deportivo.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, con fines meramente informativos y de orientación al consumidor, publicó un listado de agencias de viajes que han solicitado de manera voluntaria la difusión de su actividad comercial, ya sea a través de asociaciones o de forma directa ante la institución.

La entidad indicó que el listado podrá actualizarse de manera continua, incorporando a otros agentes económicos que así lo soliciten. Asimismo, recordó que las agencias incluidas deben cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 45 del 31 de octubre de 2007. En caso de que algún consumidor considere que sus derechos han sido vulnerados, podrá presentar la queja o denuncia correspondiente ante Acodeco, conforme a los procedimientos legales vigentes.

La institución también precisó que la regulación y supervisión de las agencias de viajes corresponde a la Autoridad de Turismo de Panamá, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos y obligaciones legales exigidos por otras entidades competentes.

Finalmente, Acodeco informó que mantendrá un monitoreo permanente del cumplimiento de la normativa sobre publicidad, información clara y veraz, así como de las disposiciones de protección al consumidor, en el marco de sus atribuciones legales, especialmente durante el proceso de comercialización de paquetes relacionados con el Mundial 2026.