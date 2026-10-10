Panamá bajo emergencia: las claves de este 10 de octubre

La declaración de estado de emergencia en Panamá, los daños reportados tras el terremoto de magnitud 7,5 y el anuncio de apoyo financiero e internacional marcaron la agenda informativa de este sábado 10 de octubre, tanto en el ámbito nacional como internacional.

-El Gobierno de Panamá declaró estado de emergencia para coordinar la asistencia a las comunidades afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre. El ministro Juan Carlos Orillac anunció la creación de una comisión encargada de organizar la ayuda y garantizar los recursos necesarios para atender la situación.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó 27 personas lesionadas, más de 426 viviendas y 21 instalaciones de salud afectadas. Hasta el último balance no se habían informado víctimas fatales. Herrera, Los Santos y Veraguas figuran entre las provincias más impactadas, mientras que unas 300 personas fueron evacuadas en Isla Cañas debido al aumento del nivel del agua.

-Las autoridades panameñas suspendieron las clases en colegios públicos y privados, las actividades presenciales en espacios culturales y los preparativos del simulacro nacional, como medida preventiva ante las afectaciones ocasionadas por el terremoto de magnitud 7,5 del 9 de octubre..

-El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que pondrá a disposición de Panamá hasta 300 millones de dólares en financiamiento, además de hasta 500 mil dólares en fondos no reembolsables para atender las necesidades prioritarias de las comunidades afectadas.

-Estados Unidos reubicó activos militares para apoyar las labores de asistencia humanitaria en Panamá. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, informó que la medida se enmarca en la cooperación en materia de seguridad con el presidente José Raúl Mulino y busca respaldar la respuesta ante la emergencia.

Las autoridades panameñas mantienen las evaluaciones de daños y la coordinación de la ayuda, mientras continúan las acciones para atender a las personas y comunidades afectadas por el terremoto.