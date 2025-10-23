El café colombiano, ganador de los Global Coffee Awards 2025

Con el fin de celebrar de poner en valor <b>el trabajo de los productores cafetaleros y la excelencia en el tueste en el café de especialidad</b>, se anunciaron a los ganadores del certamen Global Coffee Awards 2025 este jueves 23 de octubre. La Campeona Regional Absoluta fue la empresa <b>Casa Landino</b>, que fue galardonada como<b> Campeona Regional Absoluta</b>, obteniendo el título en <b>Mejor Tostadora de País de Origen</b>. Una victoria que, de acuerdo a la nota de prensa de los organizadores de la premiación, cimenta la posición de <b>Colombia como referencia mundial del café tostado en origen</b>.Mientras tanto, los ganadores de la Medalla de Oro de categoría fueron: la colombiana <b>Casa Landino </b>(filtrado), la etíope <b>Galani Coffee House</b> (espresso), la nicaragüense <b>DeLa Finca Specialty Coffee</b> (flat white con leche de vaca), y la mexicana <b>Café de las Nubes</b> (flat white con leche alternativa). Además de la evaluación por factores, se ponderaron otras consideraciones en la premiación como el <b>desarrollo del tueste</b>, el <b>perfil sensorial del café</b> y las <b>sugerencias de maridaje</b>.Los ganadores de esta medalla de oro competirán entre sí en la Final Global, que se llevará a cabo entre el 26 y 27 de marzo de 2026 en San Salvador (El Salvador). Allí se anunciará cuál empresa productora de café se lleva el galardón de <b>Mejor Tostaduría del Mundo</b>, en unos premios que buscan reconocer todas las etapas de la cadena de valor del café de especialidad, de la finca hasta la mesa.