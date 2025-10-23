El café colombiano, ganador de los Global Coffee Awards 2025

Con el fin de celebrar de poner en valor el trabajo de los productores cafetaleros y la excelencia en el tueste en el café de especialidad, se anunciaron a los ganadores del certamen Global Coffee Awards 2025 este jueves 23 de octubre.

La Campeona Regional Absoluta fue la empresa Casa Landino, que fue galardonada como Campeona Regional Absoluta, obteniendo el título en Mejor Tostadora de País de Origen. Una victoria que, de acuerdo a la nota de prensa de los organizadores de la premiación, cimenta la posición de Colombia como referencia mundial del café tostado en origen.

Mientras tanto, los ganadores de la Medalla de Oro de categoría fueron: la colombiana Casa Landino (filtrado), la etíope Galani Coffee House (espresso), la nicaragüense DeLa Finca Specialty Coffee (flat white con leche de vaca), y la mexicana Café de las Nubes (flat white con leche alternativa).

Además de la evaluación por factores, se ponderaron otras consideraciones en la premiación como el desarrollo del tueste, el perfil sensorial del café y las sugerencias de maridaje.

Los ganadores de esta medalla de oro competirán entre sí en la Final Global, que se llevará a cabo entre el 26 y 27 de marzo de 2026 en San Salvador (El Salvador). Allí se anunciará cuál empresa productora de café se lleva el galardón de Mejor Tostaduría del Mundo, en unos premios que buscan reconocer todas las etapas de la cadena de valor del café de especialidad, de la finca hasta la mesa.