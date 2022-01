Hoy en esta columna hablaremos de uno de los vocablos que más y más diversos significados tiene en el idioma español. El verbo 'coger', que proviene de un vocablo latino que significa recoger o reunir, ha ido adquiriendo a lo largo del uso y de los siglos muchos otros matices. No, señora, no, no empiece usted a persignarse, que no es vocablo de un único significado y el que usted está pensando está en el puesto 22: “Dicho del macho de determinadas especies: cubrir a la hembra”.

Antes de eso podemos pensar que a los amantes que enseñaron la piel y que, como los de Teruel, fueron tonta ella y tonto él, los cogieron o agarraron, (primera acepción), recibiendo o cogiendo, uno de ellos, algo en sí (segunda acepción). De lo que no podemos tener constancia es si uno de los dos recogía o recolectaba (tercera acepción) de la relación algo más que el placer efímero. Lo que sí quedó claro es que una de las partes tenía capacidad o hueco para contener cierta cantidad de cosas, (cuarta acepción). Así de este modo, según la quinta acepción, una persona los cogió descuidados, y sobre todo, los cogió en el secreto y con la guardia baja. En el diccionario vemos que la séptima acepción se refiere a coger emisiones de radio o televisión, en este caso fue señal de internet y de este modo, saltando por encima de la octava acepción, en la que el sofá estaba cogido, llegamos a la novena acepción, en donde el espía cogió por sorpresa a los que iban adelante, (décima acepción), cogió el curso de los acontecimientos a la mitad, tal y como dice la onceava acepción, y los cogió y apresó en una grabación, como bien nos explica el DRAE en la duodécima acepción de la palabra 'coger'.

Una vez que el tercero en discordia, acepción decimotercera, cogió, tomó, recibió o adquirió este material, pasamos a la catorceava, en la que él cogió al vuelo, es decir, entendió y comprendió que tenía poder sobre los apasionados.

Si hay algo que se tarda en coger, o sea, aprender, según el quinceavo significado de coger, y también según la inteligencia y la astucia de cada cual, es que, a veces, ser taquígrafo y coger los sonidos que otros van emitiendo, (no lo digo yo, lo dice el significado 16 del DRAE), no es una buena idea. Y sobre todo coger un camino tomando una decisión, según la decimoséptima acepción puede hacer que te cojas los dedos o que te coja el toro. Pero ya que has cogido, o pillado tu bus, no te queda más que tratar de cogerte a sagrado mientras los otros cogen su rabia. Todos estos son significados aceptados de la palabra coger, que como sin duda ya van ustedes cogiéndole el tranquillo, es un vocablo que sirve lo mismo para un roto que para un descosido.

Una vez que el desaguisado está cocinado y los involucrados cogen sus respectivas posiciones (sí, es un genial juego de palabras, lo sé) al que no cogió turno en el reparto de cogidas le tocó coger la puerta e irse, ya que, sin duda en la institución han dicho, igual que en la acepción número 30 del DRAE, “Este sapo no coge (o tiene cabida) aquí”.

Mientras que los que sucumbieron al aquí te cojo, aquí te mato y a sus respectivas parejas, a los cuales cogieron de nuevas, solo les quedará el consabido recurso de cogerse una buena curda y cogerlo suave.

Así que, señores, la próxima vez usen otra palabra, 'abstención', por ejemplo.