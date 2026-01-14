Pasaportes más poderosos del mundo en 2026: ¿En qué posición está Panamá?

La posibilidad de ingresar a otros países sin visa previa se ha convertido en un reflejo directo del peso diplomático, la estabilidad institucional y la confianza internacional. El Henley Passport Index 2026, publicado en enero, vuelve a confirmar qué naciones ofrecen mayor libertad de movimiento a sus ciudadanos y cuáles permanecen en los márgenes del sistema global.

Los pasaportes más poderosos del mundo en 2026

El índice clasifica 199 pasaportes según el acceso sin visa —incluyendo visa a la llegada y autorizaciones electrónicas— a 227 destinos, convirtiéndose en una radiografía precisa del poder internacional en tiempos de tensiones geopolíticas, migración y seguridad reforzada. Nota de interés: ‘Ranking’ mundial de pasaportes 2025 | ¿En qué posición está Panamá? Por segundo año consecutivo, Singapur lidera el ranking global con acceso sin visa a 192 destinos, consolidándose como el pasaporte más fuerte del planeta. Le siguen Japón, con 188 destinos, y un sólido bloque europeo integrado por España, Suecia, Suiza, Dinamarca y Luxemburgo, todos con 186 destinos. Europa mantiene su dominio gracias a décadas de integración regional, acuerdos multilaterales y estabilidad política, mientras que Asia confirma su ascenso como actor diplomático de primer orden. Nota de interés: Pasaporte en una hora: Autoridad de Pasaportes activa servicio exprés en Tocumen

En contraste, Estados Unidos se ubica en la posición 10, con 179 destinos, lejos del liderazgo que ostentó hace una década, reflejando el impacto de políticas migratorias más restrictivas y tensiones internacionales.

Latinoamérica: avances desiguales y liderazgo chileno

En el contexto regional, Chile se consolida como el país latinoamericano con mayor movilidad global. Su pasaporte ocupa la posición 13, con acceso sin visa a 175 destinos, colocándolo por encima de varias potencias tradicionales. Le siguen Argentina y Brasil, ambos en el puesto 16, con 169 destinos, mientras que Uruguay aparece en la posición 22, con 156 destinos, manteniendo una posición sólida dentro del hemisferio. Nota de interés: Estos son los países que Panamá puede visitar sin visa en 2025 Otros países de la región muestran avances más limitados. Perú se ubica en el puesto 31 (142 destinos), Colombia en el 37 (130) y Venezuela cae hasta la posición 45, con 118 destinos, evidenciando el costo diplomático de años de aislamiento político y crisis institucional.

Panamá: estabilidad, pero sin salto cualitativo

Panamá comparte el puesto 26 del ranking, con acceso sin visa a 148 destinos, una posición que lo mantiene en la franja media-alta del índice global y por encima de varios países de la región. Si bien el país conserva una movilidad internacional relativamente amplia, el informe muestra que Panamá no ha logrado un avance significativo en los últimos años, quedando rezagado frente a naciones que han fortalecido acuerdos bilaterales y estrategias diplomáticas más activas. Nota de interés: Pasaporte panameño: requisitos, costos y tiempos de entrega La cifra refleja una estabilidad sostenida, pero también plantea el desafío de diversificar alianzas y mejorar su posicionamiento internacional para escalar en futuras ediciones del ranking.

Los pasaportes más débiles del mundo

En el extremo opuesto del índice se encuentran países marcados por conflictos armados, crisis humanitarias y aislamiento internacional. Afganistán ocupa el último lugar, con acceso sin visa a solo 24 destinos, seguido por Siria (26), Irak (29) y Yemen (31). Nota de interés: Entre páginas y sellos, un salvoconducto contra las barreras del mundo Estos pasaportes simbolizan las mayores restricciones de movilidad del planeta y reflejan cómo la inestabilidad interna se traduce en barreras casi infranqueables para sus ciudadanos.

Movilidad global como reflejo del poder